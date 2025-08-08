Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються

Дату зустрічі Путіна та Трампа все ще не підтверджено

Поки немає офіційного підтвердження дати та місця проведення зустрічі, джерело у Білому домі озвучило власну версію

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним призначено на кінець наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Високопосадовця Білого дому, чиє ім'я не розкривається, розповів, що місце проведення та точна дата все ще обговорюються. Також поки що невідомо, чи братиме участь у зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Чиновник також додав, що росіяни надали список вимог для можливого припинення вогню і тепер Вашингтон намагається заручитися підтримкою України та європейських союзників. Зі свого боку, українці давно заявляли, що не поступляться жодною територією.

Відзначимо, що версії щодо запланованої зустрічі Трампа з Путіним розбігаються. Раніше видання Fox News повідомляло, що це може статися 11 серпня. Також передбачалося, що серед можливих варіантів для проведення зустрічі розглядаються ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також повідомляв, що РФ та США погодили домовленість про саміт, який може відбутися найближчими днями. Але він також не озвучив терміни.

Зі свого боку низка російських медіа повідомляють, що зустріч може відбутися 15 серпня.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».