Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Дату зустрічі Путіна та Трампа все ще не підтверджено
фото: BBC

Поки немає офіційного підтвердження дати та місця проведення зустрічі, джерело у Білому домі озвучило власну версію

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним призначено на кінець наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Високопосадовця Білого дому, чиє ім'я не розкривається, розповів, що місце проведення та точна дата все ще обговорюються. Також поки що невідомо, чи братиме участь у зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Чиновник також додав, що росіяни надали список вимог для можливого припинення вогню і тепер Вашингтон намагається заручитися підтримкою України та європейських союзників. Зі свого боку, українці давно заявляли, що не поступляться жодною територією.

Відзначимо, що версії щодо запланованої зустрічі Трампа з Путіним розбігаються. Раніше видання Fox News повідомляло, що це може статися 11 серпня. Також передбачалося, що серед можливих варіантів для проведення зустрічі розглядаються ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також повідомляв, що РФ та США погодили домовленість про саміт, який може відбутися найближчими днями. Але він також не озвучив терміни.

Зі свого боку низка російських медіа повідомляють, що зустріч може відбутися 15 серпня.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
6 серпня, 19:23
За словами американського лідера, російська економіка перебуває в критичному стані
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
5 серпня, 16:41
Трамп: Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними.
Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну
4 серпня, 04:19

Політика

Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
CNN: Пентагон отримав право забрати американську зброю, призначену для України
CNN: Пентагон отримав право забрати американську зброю, призначену для України
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
5537
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5147
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua