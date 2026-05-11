Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США

Збігнєва Зьобро розшукують у Польщі за ймовірне зловживання державними коштами та використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus проти політичних опонентів

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро підтвердив, що перебуває на території Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Політик був змушений залишити Угорщину, де переховувався з 2025 року під захистом Віктора Орбана, через позицію нового угорського лідера Петера Мадяра, який пообіцяв видати його польському правосуддю. У Польщі Зьобро розшукують за звинуваченнями у зловживанні державними коштами та незаконному шпигунстві за політичними опонентами за допомогою програми Pegasus. Сам ексміністр називає розслідування «сфабрикованим» та вважає його особистою помстою чинного прем’єра Дональда Туска.

Згідно з даними польських медіа Onet та Gazeta Wyborcza, Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа, який проігнорував заперечення держсекретаря Марко Рубіо та посла у Варшаві Тома Роуза. Політик уже розпочав роботу як політичний коментатор американської філії праворадикального телеканалу TV Republika, що симпатизує партії «Право і справедливість». Оскільки польська влада анулювала його паспорт, Зьобро перетнув кордон за документами біженця, виданими в Угорщині.

В ефірі TV Republika Зіобро назвав Сполучені Штати «країною свободи» та заявив, що має намір боротися проти своєї екстрадиції виключно в американських судах, відмовляючись повертатися на батьківщину. Він звинуватив польський уряд у втручанні у правосуддя, зокрема вказуючи на публічні заяви Туска про його майбутній арешт. Водночас міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек підтвердив, що відомство розпочинає процедуру екстрадиції, аби притягнути колишнього посадовця до відповідальності.

Зьобро зазначив, що вирішив скористатися притулком, наданим урядом Угорщини, через «політичні репресії» в Польщі. Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Ексурядовець збирається залишатися за кордоном доти, «доки в Польщі не будуть відновлені реальні гарантії верховенства права».