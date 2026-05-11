Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа
фото: EPA/UPG

Збігнєва Зьобро розшукують у Польщі за ймовірне зловживання державними коштами та використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus проти політичних опонентів

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро підтвердив, що перебуває на території Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Політик був змушений залишити Угорщину, де переховувався з 2025 року під захистом Віктора Орбана, через позицію нового угорського лідера Петера Мадяра, який пообіцяв видати його польському правосуддю. У Польщі Зьобро розшукують за звинуваченнями у зловживанні державними коштами та незаконному шпигунстві за політичними опонентами за допомогою програми Pegasus. Сам ексміністр називає розслідування «сфабрикованим» та вважає його особистою помстою чинного прем’єра Дональда Туска.

Згідно з даними польських медіа Onet та Gazeta Wyborcza, Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа, який проігнорував заперечення держсекретаря Марко Рубіо та посла у Варшаві Тома Роуза. Політик уже розпочав роботу як політичний коментатор американської філії праворадикального телеканалу TV Republika, що симпатизує партії «Право і справедливість». Оскільки польська влада анулювала його паспорт, Зьобро перетнув кордон за документами біженця, виданими в Угорщині.

В ефірі TV Republika Зіобро назвав Сполучені Штати «країною свободи» та заявив, що має намір боротися проти своєї екстрадиції виключно в американських судах, відмовляючись повертатися на батьківщину. Він звинуватив польський уряд у втручанні у правосуддя, зокрема вказуючи на публічні заяви Туска про його майбутній арешт. Водночас міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек підтвердив, що відомство розпочинає процедуру екстрадиції, аби притягнути колишнього посадовця до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро отримав політичний притулок в Угорщині. Його підозрюють у привласненні державних коштів, а він стверджує про політичні мотиви переслідування. 

Зьобро зазначив, що вирішив скористатися притулком, наданим урядом Угорщини, через «політичні репресії» в Польщі. Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Ексурядовець збирається залишатися за кордоном доти, «доки в Польщі не будуть відновлені реальні гарантії верховенства права».

Теги: розслідування США Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Сьогодні, 00:58
Варшава запропонувала США посилити східний фланг НАТО
Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
9 травня, 13:11
Запорізька обласна клінічна лікарня замовила послуги комп'ютерної томографії у приватного підприємства, власниками якого є батьки голови ЗОДА Івана Федорова
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
1 травня, 09:55
Чорнобильська атомна станція
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
29 квiтня, 19:10
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
27 квiтня, 22:53
Бухгалтерка перераховувала кошти ліцею на власний рахунок
Бухгалтерка ліцею на Вінниччині вкрала у школи майже 3 млн грн
27 квiтня, 14:30
ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко
ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко
23 квiтня, 17:44
На посаді міністра ВМС Фелана затвердили у 2025 році
Міністр ВМС США раптово подав у відставку
23 квiтня, 02:02
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
18 квiтня, 07:19

Політика

Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Politico: Війна в Ірані викрила слабкі місця США перед Китаєм
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua