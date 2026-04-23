ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко

ПАРЄ наполягає на чесному правосудді і закликає уникати будь-яких спекуляцій

Країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи у своїй письмовій декларації висловили стурбованість порушеннями у справі НАБУ проти Юлії Тимошенко.

Йдеться, передусім, про проведення обшуків у партійному офісі «Батьківщини» без ухвали суду.

«Всупереч практиці Європейського суду з прав людини, її не запросили до суду під час постфактум легалізації цієї операції», – йдеться у декларації.

Представники країн-членів ПАРЄ також обурені повідомленнями про ймовірний монтаж аудіозапису та забороною для адвокатів Юлії Тимошенко доступу до нього.

ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко фото 1

«Це створює ризик порушення базового принципу кримінального провадження – рівності сторін у змагальному процесі. Це ставить під сумнів неупередженість і законність усього розслідування», – зазначено в документі.

ПАРЄ наполягає на чесному правосудді, тому закликає уникати будь-яких спекуляцій та надати стороні захисту Юлії Тимошенко доступ до оригінального аудіофайлу і можливість провести його незалежну експертизу.

«Ми й надалі стежитимемо за перебігом цієї справи», – резюмують підписанти декларації.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань. 

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента. 

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

Політика

ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко
ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко
Буданов зробив заяву про територіальні поступки України
Буданов зробив заяву про територіальні поступки України
Стоп – паралельна каса! PlayCity тестує систему онлайн-моніторингу ставок
Стоп – паралельна каса! PlayCity тестує систему онлайн-моніторингу ставок
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Зеленський готовий до зустрічі з Мадяром: «Хочу, щоб у нас було добросусідство»
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву
Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву

