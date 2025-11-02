Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду

Трамп: Ми негайно завершимо цей шатдаун-шантаж, проведемо усю нашу програму, і зробимо життя американців настільки добрим

Дональд Трамп закликав республіканців «не бути слабкими» і боротися за скасування правила, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду

Президент США Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social різко розкритикував демократів через їхню відмову завершити урядовий шатдаун і закликав скасувати правило Сенату, яке вимагає 60 голосів для ухвалення багатьох рішень (філібастер). За його словами, заміна цього правила на просту більшість у 51 голос дозволить швидко проводити необхідні зміни, передає «Главком».

Трамп звинуватив демократів у тому, що вони скористаються більшістю для розширення Верховного Суду, прийняття в союзники ще двох штатів та здобуття додаткових голосів вибірників. Він також закликав республіканців «не бути слабкими» і боротися за скасування філібастера, назвавши нинішню ситуацію «виживанням країни».

«Незалежно від «шатдауну Шумера», демократи скасують філібастер (Філібастер – тактика в Сенаті США, коли один сенатор може безстроково затягувати дебати, щоб заблокувати законопроєкт – «Главком») при першій же можливості… Ми негайно завершимо цей шатдаун-шантаж, проведемо усю нашу програму, і зробимо життя американців настільки добрим…», — йдеться в дописі президента.

Як повідомлялося, демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт, який був прийнятий Палатою представників і мав на меті відновлення роботи федерального уряду.

Пропозиція передбачала фінансування уряду до 21 листопада, але була відхилена з результатом 54 голоси «за» і 45 «проти», тоді як для проходження потрібно було 60 голосів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер наголосив на необхідності початку переговорів з республіканцями щодо продовження субсидій на медичне страхування, яке закінчується. За його словами, без вирішення цього питання уряд не зможе працювати в повному обсязі, оскільки важливі терміни для реєстрації на медичне страхування настають вже 1 листопада.

Своєю чергою лідер республіканців Джон Тун заявив, що республіканці готові обговорювати податкові пільги та питання медичного страхування лише після того, як демократи підтримають відкриття уряду.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що до 15 листопада уряд може не мати достатньо коштів для виплат військовослужбовцям.

До слова, «шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.