Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Трамп: Ми негайно завершимо цей шатдаун-шантаж, проведемо усю нашу програму, і зробимо життя американців настільки добрим
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп закликав республіканців «не бути слабкими» і боротися за скасування правила, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду

Президент США Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social різко розкритикував демократів через їхню відмову завершити урядовий шатдаун і закликав скасувати правило Сенату, яке вимагає 60 голосів для ухвалення багатьох рішень (філібастер). За його словами, заміна цього правила на просту більшість у 51 голос дозволить швидко проводити необхідні зміни, передає «Главком».

Трамп звинуватив демократів у тому, що вони скористаються більшістю для розширення Верховного Суду, прийняття в союзники ще двох штатів та здобуття додаткових голосів вибірників. Він також закликав республіканців «не бути слабкими» і боротися за скасування філібастера, назвавши нинішню ситуацію «виживанням країни».

«Незалежно від «шатдауну Шумера», демократи скасують філібастер (Філібастер – тактика в Сенаті США, коли один сенатор може безстроково затягувати дебати, щоб заблокувати законопроєкт – «Главком») при першій же можливості… Ми негайно завершимо цей шатдаун-шантаж, проведемо усю нашу програму, і зробимо життя американців настільки добрим…», — йдеться в дописі президента.

Як повідомлялося, демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт, який був прийнятий Палатою представників і мав на меті відновлення роботи федерального уряду. 

Пропозиція передбачала фінансування уряду до 21 листопада, але була відхилена з результатом 54 голоси «за» і 45 «проти», тоді як для проходження потрібно було 60 голосів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер наголосив на необхідності початку переговорів з республіканцями щодо продовження субсидій на медичне страхування, яке закінчується. За його словами, без вирішення цього питання уряд не зможе працювати в повному обсязі, оскільки важливі терміни для реєстрації на медичне страхування настають вже 1 листопада.

Своєю чергою лідер республіканців Джон Тун заявив, що республіканці готові обговорювати податкові пільги та питання медичного страхування лише після того, як демократи підтримають відкриття уряду.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що до 15 листопада уряд може не мати достатньо коштів для виплат військовослужбовцям.

До слова, «шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше
Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
6 жовтня, 14:45
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:15
Білий дім почав знесення частини Східного крила для будівництва нової бальної зали
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
21 жовтня, 01:17
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Російське МЗС прокоментувало чутки про скасований саміт Трампа та Путіна
21 жовтня, 23:25
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета
Речник Пентагону нагрубив журналісту через питання про краватку у «російському триколорі»
22 жовтня, 02:55
Трамп: Мені говорили, що він (Чанпен Чжао – «Главком») мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
24 жовтня, 00:17
Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тис. українських дітей
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
22 жовтня, 21:44
Трамп назвав Північну Корею назвав ядерною державою
Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії
26 жовтня, 01:58
Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
Вчора, 02:08

Політика

Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua