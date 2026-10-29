У парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (відео)

У парламенті Вірменії сталася штовханина та бійка

Депутати вірменського парламенту влаштували масову бійку в залі засідань після виступу Тарона Чахояна від правлячої фракції «Громадянський договір». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Armenian report.

Під час свого виступу Чахоян торкнувся теми передвиборчої кампанії опозиційної партії «Сильна Вірменія». Його висловлювання викликали обурення у представників опозиції, зокрема у голови фракції «Сильна Вірменія» Нарека Карапетяна, що переросло у словесну суперечку, а згодом у масову бійку.

🇦🇲 У парламенті Вірменії сталася бійка між опозиційними та проурядовими депутатами Під час виступу депутат від партії "Громадянський договір" Чахоян образив опозиціонерів, а потім спровокував лідера фракції "Сильна Вірменія" Карапетяна. Після цього опозиційні депутати вийшли вперед - почалася штовханина та бійка. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Віцеспікер парламенту Рубен Рубінян оголосив перерву, після чого трансляція завершилася.

До слова, 24 червня на засіданні Ради старійшин Єревана сталася бійка між представниками правлячої партії «Громадянський договір» та опозиції.

Члени опозиційної фракції «Мати Вірменія» звинуватили правлячу партію у порушеннях під час передвиборчої кампанії. У відповідь віцемер Єревана Армен Памбухчян відреагував на ці закиди, після чого між сторонами спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.