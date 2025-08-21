ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду

«МКС є основоположним елементом міжнародного кримінального правосуддя»

Організація Об'єднаних Націй висловила «глибоку занепокоєність» у зв’язку з рішенням адміністрації США запровадити санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо внесення США до санкційного списку деяких суддів та помічників прокурора МКС, Дюжаррік зазначив: «Ми відчуваємо серйозну занепокоєність у зв’язку з рішенням адміністрації США про запровадження додаткових санкцій щодо посадовців Міжнародного кримінального суду».

Він підкреслив, що МКС є основоположним елементом міжнародного кримінального правосуддя, і його діяльність має поважатися. Також він звернув увагу на те, що рішення США створює серйозні перешкоди для роботи прокуратури та розгляду справ, які перебувають у провадженні суду.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів додав до санкційного переліку кількох суддів Міжнародного кримінального суду.

У заяві йдеться про суддів Кімберлі Прост із Канади, Ніколя Гійю з Франції, Нажат Шамім Хан з Фіджі та Маме Мандіає Ніанґ із Сенегалу відповідно до указу президента Трампа «Про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду».

«Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», – каже Рубіо.

Державний секретар додав, що Вашингтон «непохитно висловлюється проти політизації МКС», зловживання владою, ігнорування судом національного суверенітету США та «незаконного перевищення судових обов’язків». Він назвав суд загрозою національній безпеці та інструментом для застосування правосуддя проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю.