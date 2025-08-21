Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
фото з відкритих джерел

«МКС є основоположним елементом міжнародного кримінального правосуддя»

Організація Об'єднаних Націй висловила «глибоку занепокоєність» у зв’язку з рішенням адміністрації США запровадити санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо внесення США до санкційного списку деяких суддів та помічників прокурора МКС, Дюжаррік зазначив: «Ми відчуваємо серйозну занепокоєність у зв’язку з рішенням адміністрації США про запровадження додаткових санкцій щодо посадовців Міжнародного кримінального суду».

Він підкреслив, що МКС є основоположним елементом міжнародного кримінального правосуддя, і його діяльність має поважатися. Також він звернув увагу на те, що рішення США створює серйозні перешкоди для роботи прокуратури та розгляду справ, які перебувають у провадженні суду.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів додав до санкційного переліку кількох суддів Міжнародного кримінального суду.

У заяві йдеться про суддів Кімберлі Прост із Канади, Ніколя Гійю з Франції, Нажат Шамім Хан з Фіджі та Маме Мандіає Ніанґ із Сенегалу відповідно до указу президента Трампа «Про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду».

«Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», – каже Рубіо.

Державний секретар додав, що Вашингтон «непохитно висловлюється проти політизації МКС», зловживання владою, ігнорування судом національного суверенітету США та «незаконного перевищення судових обов’язків». Він назвав суд загрозою національній безпеці та інструментом для застосування правосуддя проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю.

Теги: санкції Міжнародний кримінальний суд ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрачені західні ринки збуту вугілля через війну проти України та санкції РФ не може компенсувати на ринках Китаю та Індії
Криза вугільної галузі у РФ: понад 800 шахтарів залишилися без роботи
19 серпня, 08:59
Розширення реєстру дозволить Україні більш ефективно застосовувати та відстежувати санкції
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
17 серпня, 10:39
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16
Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
9 серпня, 10:43
Трамп заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
7 серпня, 01:47
За словами посадовиці, орган виконавчої влади ЄС повністю зосереджений на виконанні ухвалених обмежень
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
5 серпня, 18:32
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
1 серпня, 01:16
Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній
Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній
27 липня, 14:43
Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
25 липня, 06:32

Політика

ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню
Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
США запровадили додаткові санкції проти Міжнародного кримінального суду
США запровадили додаткові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
7637
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
3086
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2627
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2199
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua