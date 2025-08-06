Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN

Очікується, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться вже наступного тижня

Путін сказав Віткоффу, що хотів би зустрітися з Трампом «у певний момент»

Репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, передає «Главком».

Зазначається, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Вони виявили ініціативу після зустрічі Путіна з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

За повідомленням Fox News, Путін сказав Віткоффу, що хотів би зустрітися з Трампом «у певний момент».

Fox пише, що після того, як Віткофф передав інформацію американському лідеру, Трамп заявив, що готовий до зустрічі вже наступного тижня, якщо це допоможе закінчити війну в Україні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним особисто вже наступного тижня.

Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову за підсумками цієї зустрічі.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Також він висловився з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. «Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», – сказав Рубіо.

При цьому посадовець наголосив, що незабаром будуть «деякі оголошення». «Можливо, позитивні, можливо, ні», – додав посадовець.