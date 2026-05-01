Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір завершити вступ до ЄС до 2027 року

Європа називає вступ України в ЄС у 2027 нереалістичним

Вимоги президента України Володимира Зеленського щодо максимально швидкого вступу до Євросоюзу спровокували напруженість у відносинах із Брюсселем. Європейські лідери закликають Київ до реалізму та наголошують на необхідності проведення складних внутрішніх реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Конфлікт очікувань: 2027 рік проти десятиліття

Керівництво України продовжує наполягати на повноправному членстві вже у 2027 році, відкидаючи будь-які проміжні варіанти. Володимир Зеленський публічно заявив, що Україні не потрібне «символічне членство», оскільки країна захищає спільні європейські цінності реальною кров'ю своїх громадян.

Водночас у європейських столицях такі терміни називають нереалістичними. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що процес вступу не може бути подарунком і має ґрунтуватися виключно на заслугах. Франція та Німеччина пропонують поетапний підхід, який передбачає поступовий доступ до ринків та інституцій, що може розтягнутися щонайменше на десять років.

Претензії щодо реформ та фінансові суперечки

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через сповільнення темпів реформ в Україні, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Також виникли суперечки щодо умов надання кредиту на суму 90 млрд євро, який ЄС розблокував після відходу від влади премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Брюссель вимагає від Києва підвищення податків на бізнес як одну з умов виплати коштів. Проте українська сторона чинить опір цьому рішенню, аргументуючи це тим, що додаткове фіскальне навантаження виснажить економіку, яка і так працює в умовах війни.

Позиція дипломатів: «Членство – це не подарунок»

Джерела у дипломатичних колах ЄС зазначають, що риторика Києва у стилі «ви нам винні» не сприяє конструктивному діалогу. На останньому саміті на Кіпрі українському президенту довелося почути «жорстку правду» про те, що процедура розширення є жорстко регламентованою і не передбачає винятків навіть для воюючої країни.

Попри це, українські дипломати отримали вказівку від Зеленського не обговорювати жодних альтернативних статусів, окрім повноцінного членства, сподіваючись, що з часом позиція Євросоюзу стане «більш реалістичною» стосовно українських вимог.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. З того часу країна виконала низку рекомендацій Єврокомісії, що дозволило відкрити офіційні переговори про вступ. Проте ключові країни блоку, такі як Франція та Німеччина, наполягають на тому, що сам Євросоюз має пройти через внутрішню реформу управління та бюджету, перш ніж приймати таку велику державу, як Україна.

Раніше майбутній премʼєр Угорщини Петер Мадяр заявив, що заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо не будуть задоволені вимоги щодо прав угорської меншини.