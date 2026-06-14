Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном

Марк Карні сказав, що його «підбадьорюють нещодавні події», маючи на увазі потенційну угоду між США та Іраном

Майбутній саміт «Великої сімки» у Франції може стати вдалим моментом для затвердження мирної угоди щодо Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Проте лише у разі, якщо вона передбачатиме припинення вогню в Лівані. На цьому в суботу наголосили прем'єр-міністр Канади Марк Карні та прем'єр-міністр Ірландії Мікел Мартін під час зустрічі в Дубліні.

Канадський прем'єр зазначив, що його надихають останні події на тлі очікувань можливих домовленостей між США та Іраном, а також назвав своєчасним рішення Франції залучити до розширеного формату саміту лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Водночас Карні підкреслив, що будь-яка стабільна угода вимагає ширшого припинення бойових дій, зокрема на ліванській території.

Очільник ірландського уряду Мікел Мартін, чий кабінет раніше виступав із різкою критикою Ізраїлю (що призвело до закриття ізраїльського посольства в Ірландії на знак протесту), підтримав цю позицію. Він заявив про безумовну важливість суверенітету Лівану та його включення до мирного процесу. Для нейтральної Ірландії цей регіон має особливе значення, оскільки країна направляє туди своїх військових у складі миротворчих сил ООН і втратила 48 солдатів за час місії, яка триває з 1978 року.

Візит Карні до Ірландії є частиною його стратегії з розширення співпраці Канади з Європою з метою балансування напруженості у відносинах із США за адміністрації Дональда Трампа. Ірландія невдовзі отримає значний вплив у регіоні, оскільки з 1 липня перебирає на себе головування в Європейській Раді. Поїздка канадського прем'єра також спрямована на зміцнення його власного політичного бренду – колишній керівник центрального банку став обраним законодавцем лише рік тому. У неділю Карні планує відвідати село в графстві Мейо, звідки у 1925 році його бабуся та дідусь емігрували до Канади.

Під час спільної пресконференції Карні та Мартін демонстративно намагалися уникати прямої критики Дональда Трампа, навіть не згадуючи США у своїх промовах. Відповідаючи на запитання журналістів про надійність Трампа як торгового партнера та його роль у конфліктах, обидва лідери уникали конкретики, а Карні навіть назвав власні висловлювання «дуже непрямою відповіддю». Мартін, чия країна залежить від прибутків близько 1000 американських транснаціональних корпорацій, лише раз згадав прізвище президента США, зазначивши, що поважає його демократичний вибір, проте додав, що у відносинах між державами завжди мають існувати взаємна повага та розуміння меж влади.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Як повідомлялося, Іран за останні тижні суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ. Такі дії можуть серйозно ускладнити реалізацію майбутньої угоди зі США щодо вилучення та знищення ядерних матеріалів.

Раніше стало відомо, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди щодо врегулювання іранської ядерної програми. Документ передбачає відмову Тегерана від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану в обмін на поетапне пом'якшення американських санкцій.