Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном
Карні прибув до Ірландії
фото: The Canadian Press

Марк Карні сказав, що його «підбадьорюють нещодавні події», маючи на увазі потенційну угоду між США та Іраном

Майбутній саміт «Великої сімки» у Франції може стати вдалим моментом для затвердження мирної угоди щодо Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Проте лише у разі, якщо вона передбачатиме припинення вогню в Лівані. На цьому в суботу наголосили прем'єр-міністр Канади Марк Карні та прем'єр-міністр Ірландії Мікел Мартін під час зустрічі в Дубліні. 

Канадський прем'єр зазначив, що його надихають останні події на тлі очікувань можливих домовленостей між США та Іраном, а також назвав своєчасним рішення Франції залучити до розширеного формату саміту лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Водночас Карні підкреслив, що будь-яка стабільна угода вимагає ширшого припинення бойових дій, зокрема на ліванській території.

Очільник ірландського уряду Мікел Мартін, чий кабінет раніше виступав із різкою критикою Ізраїлю (що призвело до закриття ізраїльського посольства в Ірландії на знак протесту), підтримав цю позицію. Він заявив про безумовну важливість суверенітету Лівану та його включення до мирного процесу. Для нейтральної Ірландії цей регіон має особливе значення, оскільки країна направляє туди своїх військових у складі миротворчих сил ООН і втратила 48 солдатів за час місії, яка триває з 1978 року.

Візит Карні до Ірландії є частиною його стратегії з розширення співпраці Канади з Європою з метою балансування напруженості у відносинах із США за адміністрації Дональда Трампа. Ірландія невдовзі отримає значний вплив у регіоні, оскільки з 1 липня перебирає на себе головування в Європейській Раді. Поїздка канадського прем'єра також спрямована на зміцнення його власного політичного бренду – колишній керівник центрального банку став обраним законодавцем лише рік тому. У неділю Карні планує відвідати село в графстві Мейо, звідки у 1925 році його бабуся та дідусь емігрували до Канади.

Під час спільної пресконференції Карні та Мартін демонстративно намагалися уникати прямої критики Дональда Трампа, навіть не згадуючи США у своїх промовах. Відповідаючи на запитання журналістів про надійність Трампа як торгового партнера та його роль у конфліктах, обидва лідери уникали конкретики, а Карні навіть назвав власні висловлювання «дуже непрямою відповіддю». Мартін, чия країна залежить від прибутків близько 1000 американських транснаціональних корпорацій, лише раз згадав прізвище президента США, зазначивши, що поважає його демократичний вибір, проте додав, що у відносинах між державами завжди мають існувати взаємна повага та розуміння меж влади.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх. 

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Як повідомлялося, Іран за останні тижні суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ. Такі дії можуть серйозно ускладнити реалізацію майбутньої угоди зі США щодо вилучення та знищення ядерних матеріалів.

Раніше стало відомо, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди щодо врегулювання іранської ядерної програми. Документ передбачає відмову Тегерана від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану в обмін на поетапне пом'якшення американських санкцій.

Теги: США Канада Іран саміт Велика сімка Ірландія Марк Карні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Дональд Трамп заявив, що на Кубі присутні співробітники ЦРУ
CNN: Трамп прагне ліквідувати режим на Кубі після провалу в Ірані
22 травня, 01:45
Війська НАТО готуються до операції в Ормузькій протоці
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
19 травня, 19:03
Адміністрація президента називає масові депортації виконанням передвиборчої обіцянки
Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
3 червня, 04:45
Розділення оборони – це вже не лише страх Європи, це політика Трампа
Politico: США прагнуть відокремити себе від безпеки Європи через Росію
Вчора, 04:40
Феофіл ІІІ очолює Єрусалимську православну церкву з 2005 року та залишається одним із найвпливовіших ієрархів православного світу
Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та РФ
8 червня, 14:11
Прем'єр Естонії розкрив деталі участі Зеленського у саміті
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
9 червня, 11:28
США підтвердили першу втрату бойового вертольоту Apache від початку війни з Іраном
США втратили один із найвідоміших бойових вертольотів
9 червня, 12:25
Іранські вболівальники не зможуть потрапити до США на матчі Чемпіонату світу
Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу
9 червня, 12:45

Політика

Трамп і Макрон зустрінуться у Версальському палаці після саміту G7
Трамп і Макрон зустрінуться у Версальському палаці після саміту G7
NYT: Через Ормузьку протоку пройшло мало нафти, не дивлячись на допомогу США
NYT: Через Ормузьку протоку пройшло мало нафти, не дивлячись на допомогу США
Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном
Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном
Орбана переобрали лідером угорської партії «Фідес» після втрати влади
Орбана переобрали лідером угорської партії «Фідес» після втрати влади
Іран розкритикував наполегливість Трампа щодо підписання угоди у його день народження
Іран розкритикував наполегливість Трампа щодо підписання угоди у його день народження
У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)
У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
12 червня, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua