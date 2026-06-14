NYT: Через Ормузьку протоку пройшло мало нафти, не дивлячись на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що понад 200 комерційних суден безпечно пройшли протокою. Це все ще набагато менше, ніж до початку війни

Зусилля військових США із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці не привели до суттєвого відновлення судноплавства. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Кількість суден та обсяги нафти, що щодня проходять цим стратегічним водним шляхом, залишаються значно нижчими за довоєнні показники. Якщо до початку конфлікту через артерію проходило близько 130 кораблів на день, то за останні п'ять тижнів за координації США цей показник становив лише близько шести суден щодня. За підрахунками компанії Kpler, поточні поставки нафти за підтримки Америки складають приблизно 3 млн барелів на добу, тоді як до війни цей обсяг сягав 18 млн барелів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Вашингтон, а не Тегеран, контролює Ормузьку протоку, зазначивши, що американські сили допомогли безпечно пройти понад 200 комерційним суднам і переправити 100 млн барелів нафти. Проте аналітики ставлять під сумнів доцільність таких операцій через високі ризики для американських військових. Зокрема, під час патрулювання в протоці було збито військовий гелікоптер США. Крім того, під час виконання завдань американські сили обстріляли комерційний танкер, екіпаж якого не виконував вказівок, унаслідок чого загинули троє індійських моряків. Саму військову операцію «Проєкт Свобода», оголошену Трампом на початку травня, швидко припинили через заперечення Саудівської Аравії, тому Центральне командування США наразі лише скеровує судна, не надаючи їм прямого військово-морського ескорту.

Тим часом Іран продовжує активно утверджувати свій контроль над водним шляхом. Тегеран змушує операторів суден отримувати дозволи на прохід, і багато компаній погоджуються на це, обираючи маршрути поблизу іранського узбережжя. За даними Ірану, з початку травня понад 300 іноземних танкерів звернулися до них за дозволом, а компанія Kpler зафіксувала, що більше половини всіх перетинів протоки з березня по травень припали саме на іранський маршрут.

Запроваджена США в середині квітня морська блокада проти іранських суден знизила експорт нафти з Ірану з 1,9 млн до 1,2 млн барелів на добу. Проте, за оцінками дослідницької організації Defense Priorities, це обмеження блокує значні обсяги сировини з Перської затоки, що посилює світовий дефіцит і б'є по всьому міжнародному ринку. Доки Іран спроможний стримувати танкерний рух і утримувати високі ціни на пальне, він зберігає серйозні важелі впливу на Вашингтон.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Проте, іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), заперечили, що Іран підпише угоду зі Сполученими Штатами в неділю, і розкритикували «незвичайну наполегливість» президента Дональда Трампа щодо підписання угоди того дня.