Трамп і Макрон зустрінуться у Версальському палаці після саміту G7

Макрон та Трамп під час зустрічі у Білому домі у лютому 2025 року

Дональд Трамп прибуде до Франції в понеділок, 15 червня, одразу після святкування свого 80-річчя у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон проведуть офіційну вечерю у Версальському палаці після завершення саміту «Великої сімки», який відбудеться наступного тижня у французькому місті Евіан-ле-Бен. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Як повідомили представники обох урядів, Макрон запросив американського лідера на вечерю в середу з нагоди 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів, відзначаючи Версаль як історичний символ франко-американської дружби. Трамп прибуде до Франції в понеділок, 15 червня, одразу після святкування свого 80-річчя у Вашингтоні.

На полях саміту G7 Дональд Трамп матиме щільний графік двосторонніх зустрічей, оскільки Вашингтон прагне досягти прогресу у завершенні угоди щодо війни з Іраном. За інформацією високопосадовців Білого дому, на тлі зростання довіри до майбутньої угоди Трамп планує обговорити з союзниками план розмінування Ормузької протоки. Велика Британія та Франція вже висловили готовність допомогти у розчищенні цього критично важливого морського шляху після призупинення бойових дій. Для врегулювання конфлікту американський президент також проведе індивідуальні переговори з лідерами Єгипту, Катару та ОАЕ, яких Макрон запросив на саміт у розширеному форматі.

Окрім близькосхідного врегулювання, лідери країн G7 (США, Франція, Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія) розглянуть питання економічного зростання, зміцнення ланцюгів постачання мінералів, нелегальну імміграцію та штучний інтелект. Війна в Україні також перебуватиме в центрі уваги – саміт відвідає президент України Володимир Зеленський. Поки що офіційної зустрічі між Трампом і Зеленським не заплановано, проте американські чиновники не виключають їхнього контакту в кулуарах. Окремо Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо прогресу в укладенні двосторонньої торговельної угоди, хоча її підписання безпосередньо під час саміту вважають малоймовірним.

Саміт G7 – це щорічна зустріч на найвищому рівні лідерів провідних економік світу, до яких належать США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Італія та Канада (а також представники Європейського Союзу). Під час цих зібрань обговорюються найважливіші питання глобальної політики, безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає різні варіанти, як утримати президента США Дональда Трампа на саміті G7 та не допустити його дострокового від'їзду. Серед ідей – приватна вечеря у Версальському палаці або навіть партія в гольф.

Єлисейський палац готує для Трампа особливий прийом під час саміту «Великої сімки», який відбудеться 15-17 червня у французькому Евіан-ле-Бені. Джерела стверджують, що Макрон може запросити американського президента на вечерю до Версальського палацу – колишньої резиденції короля Людовика XIV.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. За повідомленням Politico, Володимир Зеленський також планує відвідати саміт «Великої сімки».