Politico: Республіканці вимагають від Трампа завершити війну з Іраном

Республікаці вимагають від президента завершити війну до Дня праці, тобто до першого понеділка вересня

Всередині Республіканської партії США посилюється тиск на президента Дональда Трампа з вимогою якнайшвидше припинити війну в Ірані. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Якщо раніше партійці сподівалися на завершення конфлікту за чотири-шість тижнів, а потім давали главі Білого дому 60 днів, то тепер партійні керівники, виборчі штаби та стратеги об'єдналися навколо нової жорсткої межі – Дня праці (перший понеділок вересня). Цей період вважається неофіційним стартом загальної виборчої кампанії, і республіканці побоюються, що триваючі бойові дії, зростання втрат серед американських військових, а також високі ціни на бензин і добрива створюють критичні політичні ризики напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Занепокоєння висловлюють як регіональні лідери, так і кандидати в Сенат та Палату представників від Республіканської партії. Вони наголошують, що виборцям знадобиться час, аби відчути зниження вартості життя до дня голосування, і якщо до вересня ціна палива триматиметься на рівні $5 за галон, партія матиме великі проблеми. Невдоволення затягуванням конфлікту вже призвело до розколу: група законодавців-республіканців об'єдналася з демократами, щоб проголосувати проти військових повноважень Трампа, обґрунтовуючи це правом Конгресу визначати межі військових кампаній. Водночас у Білому домі оцінюють імовірність підписання попередньої мирної угоди з Іраном у 80-85%, хоча в партійних колах зберігається скептицизм, оскільки попередні анонси перемир'я так і не зупинили бойові дії.

Сам Дональд Трамп демонструє роздратування через відмову Тегерана приймати умови Вашингтона. Його публічна позиція коливається від погроз завдати надпотужного удару до заяв про намір захопити ключовий іранський нафтовий хаб – острів Харг, хоча сам президент визнає брак сил США для такої операції. Хаотичність дій головнокомандувача викликає гостру критику навіть серед консерваторів.

Зокрема, медійник Такер Карлсон назвав Трампа нечітким лідером і поганим дипломатом, зазначивши, що цей конфлікт демонструє обмеженість американської могутності. Опитування громадської думки підтверджують слабку підтримку війни серед американців, а більшість респондентів вважають, що Білий дім не зміг захистити громадян від її фінансових наслідків, що змушує республіканських стратегів наполягати на терміновому дипломатичному врегулюванні.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Проте, іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), заперечили, що Іран підпише угоду зі Сполученими Штатами в неділю, і розкритикували «незвичайну наполегливість» президента Дональда Трампа щодо підписання угоди того дня.