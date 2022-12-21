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Конгрес США збирається визнати РФ державою-агресором – The Hill

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Конгрес США збирається визнати РФ державою-агресором – The Hill
фотоз відкритих джерел

Наразі про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться

Конгрес Сполучених Штатів Америки працює над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора. Наразі про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться. Про це із посиланням на текст законопроєкту повідомило американське видання The Hill.

«Керівництво Конгресу США та Білий дім працюють над якнайшвидшим внесенням законопроєкту, який засуджує Росію як державу-агресора під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона 21 грудня», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ухвалення законопроєкту надасть Байдену нові повноваження щодо санкцій проти російських чиновників, проте помічник Палати представників Республіканської партії назвав це «напівфабрикатною» відповіддю на заклики Зеленського, щоб США оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

«Зеленський запросив статус державного спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США – немає жодних правових підстав для цього. Це недопрацьований піар-захід, який не покарає Росію і не допоможе українському народу», – сказав помічник конгресмена, знайомий з обговореннями.

У проєкті тексту сказано, що президент має право позначити державою-агресором будь-яку країну, якщо вона причетна до актів агресії проти України, а також карати будь-кого, хто причетний до агресії.

Критики тексту кажуть, що ці санкційні органи зайві, оскільки адміністрація Байдена наклала санкції на Путіна та багатьох його високопосадовців та членів родини з того часу, як Москва розпочала вторгнення в Україну в лютому.

Організації, що базуються в США та підтримують Україну, виступили зі спільною заявою, в якій висловились проти законопроєкту. Заяву підписали Український комітет конгресу Америки, Об'єднаний балтійсько-американський національний комітет та Razom for Ukraine.

«Це руйнівна концепція, яка підриває поточні зусилля Конгресу з підтримки України. Наразі Росія веде нещадну війну та геноцид проти України та її народу. Це призначення не змінить дії РФ, не заволодіє її активами або не призведе до осмисленого притягнення до відповідальності російського уряду, і просто покладається на розсуд виконавчої влади у визначенні того, коли закінчиться російська агресія проти України», – йдеться у спільній заяві.

Групи висловили побоювання, що оголошення РФ державою-агресором дозволить пом'якшити санкції та повернути заморожені активи воєнним злочинцям у рамках можливих передчасних переговорів із Росією.

«Хоча уряд США, Конгрес і президент Байден багато зробили для підтримки України, пропозиція держави-агресора контрпродуктивна і не повинна бути ухвалена», - йдеться у повідомленні.

Українські чиновники визнали The Hill, що статус держави-агресора не відповідає їхнім запитам про визнання Росії терористичною державою, але підтримують цей захід як спосіб описати РФ як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot.

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Теги: росія геноцид санкції агресія партії президент Москва США війна

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