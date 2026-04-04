Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні

Іран використовує обмеження судноплавства для підтримки рекордно високих цін на енергоносії

Згідно з останніми звітами американських розвідувальних служб, Іран навряд чи добровільно відмовиться від блокади Ормузької протоки найближчим часом. Контроль над цією стратегічною артерією, через яку проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою, наразі є єдиним реальним інструментом впливу Тегерана на Вашингтон та світову економіку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аналітики зазначають, що Тегеран використовує обмеження судноплавства для підтримки рекордно високих цін на енергоносії. Це створює прямий політичний тиск на президента Дональда Трампа, оскільки війна стає дедалі непопулярнішою серед американських виборців через інфляцію та подорожчання бензину. Експерти, зокрема директор Іранського проєкту Міжнародної кризової групи Алі Ваез, підкреслюють, що здатність Ірану паралізувати енергетичні ринки виявилася «набагато потужнішою за ядерну зброю».

Хоча Дональд Трамп у своїх соцмережах заявляє про можливість «легко відкрити протоку та забрати нафту», військові експерти попереджають про колосальні ризики. Найвужче місце протоки становить лише 33 км, а безпосередньо судноплавний шлях – всього 3 км в обох напрямках. Це робить будь-які кораблі вразливими для атак дронів та ракет із глибини іранської території. Навіть захоплення узбережжя або островів не гарантує безпеки судноплавства, оскільки для зриву транзиту та відмови страхових компаній від обслуговування суден достатньо лише кількох влучних запусків БпЛА.

Колишній директор ЦРУ Білл Бернс зазначає, що навіть у разі підписання мирної угоди Іран намагатиметься зберегти за собою право регулювати рух у протоці. Тегеран планує використовувати стягнення плати з комерційних суден як постійне джерело доходу для відбудови країни після війни. Окрім фінансових вигод, контроль над протокою розглядається Іраном як довгострокова гарантія безпеки та засіб стримування майбутньої агресії США.

Наразі позиція Білого дому залишається суперечливою: Трамп вимагає від союзників по НАТО та країн Перської затоки взяти на себе ініціативу в розблокуванні шляху, водночас заявляючи, що Ірану не буде дозволено встановлювати свої правила в протоці після завершення конфлікту. Така ситуація робить дипломатичні переговори надзвичайно складними та затяжними.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

До слова, Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію.