Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану

Лондон відправить на Близький Схід додаткові системи протиповітряної оборони та майже 1 тис. військових

Велика Британія відправить союзникам на Близькому Сході додаткові системи протиповітряної оборони та майже 1 тис. військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британського міністра оборони Джона Гілі, якого цитує Reuters.

Зазначається, що урядовець під час візиту до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну провів переговори з партнерами про ситуацію навколо Ормузької протоки та подальшої співпраці між Великою Британією і країнами Перської затоки у сфері регіональної безпеки.

Лондон планує розгорнути в Саудівській Аравії систему Sky Sabre – наземний комплекс протиповітряної оборони, який використовує британська армія. Також Британія продовжить розгортання винищувачів Typhoon у Катарі, де має спільну ескадрилью з катарською стороною. У Бахрейні тим часом уже перебуває британська легка багатоцільова пускова установка, яку інтегрують у місцеву систему оборони.

За словами Гілі, британські військові допомагатимуть встановлювати нові системи ППО, навчати персонал і брати участь у їхній експлуатації. Загалом по всьому Близькому Сходу планують розгорнути майже 1 тис. солдатів, які допоможуть «захищати небо та посилити протиповітряну оборону».

«Я віддаю шану героїчним зусиллям наших партнерів у Перській затоці, спрямованим на захист їхніх країн. Ми будемо підтримувати наших довгострокових партнерів на Близькому Сході та продовжуватимемо домагатися швидкого вирішення цього конфлікту», – сказав він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.