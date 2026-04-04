Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Раніше Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Згідно з новими правилам, для кожної категорії встановлено окремий режим:

  • ворожі країни отримують повну заборону на рух через протоку. До цієї групи Іран відносить США та більшість західних держав;
  • нейтральні країни зможуть здійснювати прохід лише після сплати спеціального збору;
  • дружні країни зберігають право на вільний транзит.

Такі заходи ставлять під загрозу значну частину світової морської торгівлі. За даними Al Jazeera, з початку бойових дій через блокаду протоки світовий ринок уже втратив 400 млн барелів нафти. До війни через цей шлях транспортували майже 20% світового обсягу сирої нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Наразі інтенсивність трафіку обвалилася до 5% від нормального рівня.

Враховуючи, що в регіоні Перської затоки зосереджено 33% світових запасів нафти та 21% природного газу, будь-які маніпуляції зі статусом протоки завдають прямого удару по стабільності глобальної економіки.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Теги: Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?
20 березня, 16:44
Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
16 березня, 12:22
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08
У Львові пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря
Український інститут національної пам’яті закликає виключити Росію з ЮНЕСКО
25 березня, 11:09
З 2018 року у складі одного з підрозділів Волочай брав участь в бойових діях у зоні ООС
Поліг під час бою на Харківщині. Згадаймо Героя України Івана Волочія
27 березня, 09:00
Ситуація на фронті 27 березня
Лінія фронту станом на 27 березня 2026. Зведення Генштабу
27 березня, 22:16
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Попри цінний подарунок Марина Порошенко декларує заощадження на сотні мільйонів гривень
Порошенко зробив дружині подарунок на мільярд
1 квiтня, 09:45

Політика

Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua