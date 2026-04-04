Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці

Раніше Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Згідно з новими правилам, для кожної категорії встановлено окремий режим:

ворожі країни отримують повну заборону на рух через протоку. До цієї групи Іран відносить США та більшість західних держав;

нейтральні країни зможуть здійснювати прохід лише після сплати спеціального збору;

дружні країни зберігають право на вільний транзит.

Такі заходи ставлять під загрозу значну частину світової морської торгівлі. За даними Al Jazeera, з початку бойових дій через блокаду протоки світовий ринок уже втратив 400 млн барелів нафти. До війни через цей шлях транспортували майже 20% світового обсягу сирої нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Наразі інтенсивність трафіку обвалилася до 5% від нормального рівня.

Враховуючи, що в регіоні Перської затоки зосереджено 33% світових запасів нафти та 21% природного газу, будь-які маніпуляції зі статусом протоки завдають прямого удару по стабільності глобальної економіки.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.