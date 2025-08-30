Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші

У ніч проти 30 липня російська терористична армія завдала комбінованого удару по території України. Під ударом опинилася низка українських міст. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші.

За даними моніторингових ресурсів, для комбінованої атаки російські війська використали різні типи ракет, зокрема, «Іскандер-М», Х-59, Х-101, «Калібр» та, ймовірно, «Іскандер-К».

Окрім цього, у повітрі зафіксовані ударні та імітаційні безпілотники: «Герань-2», «Герань-3», «Гарпія-А1», «Шахед», «Гербера» та «Пародія».

Як відомо, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою.

Також у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.