Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші
фото з відкритих джерел

Основні удари були спрямовані по Києву, Дніпру, Павлограду, Луцьку, Дубно та Запоріжжю

У ніч проти 30 липня російська терористична армія завдала комбінованого удару по території України. Під ударом опинилася низка українських міст. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші.

За даними моніторингових ресурсів, для комбінованої атаки російські війська використали різні типи ракет, зокрема, «Іскандер-М», Х-59, Х-101, «Калібр» та, ймовірно, «Іскандер-К».

Окрім цього, у повітрі зафіксовані ударні та імітаційні безпілотники: «Герань-2», «Герань-3», «Гарпія-А1», «Шахед», «Гербера» та «Пародія».

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі фото 1

Як відомо, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою. 

Також у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

Читайте також:

Теги: мапа безпілотник росія ракетна атака Київ Луцьк Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
28 серпня, 07:05
Справа про вбивство підлітка на станції фунікулера
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
21 серпня, 16:43
Кірсті Ковентрі: Ми не прийняли остаточного рішення
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
21 серпня, 13:48
Після влучання ворожого дрона вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували займання
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
19 серпня, 15:08
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
В окупованому Єнакієве розгорілася масштабна пожежа після атаки БпЛА
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
14 серпня, 23:56
На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
14 серпня, 18:05
Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв (зліва) тисне руку президенту США Джеральду Форду (справа від нього — міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико) після їх переговорів в американському посольстві в Гельсінкі, 30 липня 1975 року
Від Гельсінкі-1975 до ОБСЄ-2025: що залишилось від великого задуму?
1 серпня, 20:10
Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
31 липня, 15:05

Події в Україні

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
13K
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
9759
У Туреччині почалися страйки в готелях
6870
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6297
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua