Збиті безпілотники над Польщею: захист обійшовся у €400 тис.
Нещодавно Польща повідомила про збиття кількох російських безпілотників, які порушили її повітряний простір. НАТО встановило, що три з них були виведені з ладу двома винищувачами F-35 за допомогою ракет AIM-9 Sidewinder. При цьому вартість однієї ракети становить понад €400 тис., тоді як сам безпілотник коштує лише кілька тисяч євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.
Як заявив високопоставлений офіцер НАТО, у довгостроковій перспективі використання дорогих винищувачів проти дешевих дронів не має військового сенсу. Через це Альянс розглядає три основні варіанти протидії таким провокаціям:
- Посилення східного флангу: розміщення додаткових засобів протиповітряної оборони, таких як винищувачі, системи Patriot та IRIS-T.
- Створення нової місії стримування: запровадження спеціальних місій, аналогічних «Балтійському вартівникові», для моніторингу повітряного простору.
- Перейняття досвіду України: використання більш ефективних засобів, зокрема звукових датчиків та мобільних вогневих груп із кулеметами на пікапах, що вже успішно застосовується в Україні.
Захист від дронів також залишається слабким місцем для Німеччини. Генерал-лейтенант Альфонс Майс назвав «повітряну оборону від дронів» найнебезпечнішим відкритим флангом країни. За його словами, Бундесвер досі не має достатніх ресурсів для ефективної боротьби з безпілотниками, що літають на малих висотах, і змушений використовувати для цього неспеціалізовану зброю, наприклад, бойову машину піхоти Puma.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня над територією Польщі голландські винищувачі F-35 перехопили російські дрони-приманки типу «Гербера». Для знищення цілей військові застосували ракети AIM-9X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.
Зазначається, що ціна однієї такої ракети становить близько $2,8 млн, тоді як вартість самого дрона оцінюють лише у $10 тис.
