Збиті безпілотники над Польщею: захист обійшовся у €400 тис.

Максим Бурич
Максим Бурич
Збиті безпілотники над Польщею: захист обійшовся у €400 тис.
Альянс розглядає три основні варіанти протидії таким провокаціям
фото: RMF FM

НАТО обговорює нові заходи проти дронів: €400 тис. за збитий безпілотник

Нещодавно Польща повідомила про збиття кількох російських безпілотників, які порушили її повітряний простір. НАТО встановило, що три з них були виведені з ладу двома винищувачами F-35 за допомогою ракет AIM-9 Sidewinder. При цьому вартість однієї ракети становить понад €400 тис., тоді як сам безпілотник коштує лише кілька тисяч євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Як заявив високопоставлений офіцер НАТО, у довгостроковій перспективі використання дорогих винищувачів проти дешевих дронів не має військового сенсу. Через це Альянс розглядає три основні варіанти протидії таким провокаціям:

  • Посилення східного флангу: розміщення додаткових засобів протиповітряної оборони, таких як винищувачі, системи Patriot та IRIS-T.
  • Створення нової місії стримування: запровадження спеціальних місій, аналогічних «Балтійському вартівникові», для моніторингу повітряного простору.
  • Перейняття досвіду України: використання більш ефективних засобів, зокрема звукових датчиків та мобільних вогневих груп із кулеметами на пікапах, що вже успішно застосовується в Україні.

Захист від дронів також залишається слабким місцем для Німеччини. Генерал-лейтенант Альфонс Майс назвав «повітряну оборону від дронів» найнебезпечнішим відкритим флангом країни. За його словами, Бундесвер досі не має достатніх ресурсів для ефективної боротьби з безпілотниками, що літають на малих висотах, і змушений використовувати для цього неспеціалізовану зброю, наприклад, бойову машину піхоти Puma.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня над територією Польщі голландські винищувачі F-35 перехопили російські дрони-приманки типу «Гербера». Для знищення цілей військові застосували ракети AIM-9X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зазначається, що ціна однієї такої ракети становить близько $2,8 млн, тоді як вартість самого дрона оцінюють лише у $10 тис.

Теги: Польща НАТО безпілотник

