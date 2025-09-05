Нові підводні кабелі в Балтійському морі: як Швеція, Естонія та Фінляндія зміцнюють зв'язок

У Балтійському морі прокладуть 4 телекомунікаційних кабелі, що з'єднують Швецію, Естонію та Фінляндію

Швеція, Естонія та Фінляндія прокладають нові телеком-кабелі на дні Балтійського моря. Згідно з інформацією, наданою фінським агентством новин STT та опублікованою порталом Yle, компанія GlobalConnect розпочала проєкт із прокладання чотирьох нових підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Про це пише «Главком».

Нові кабельні системи мають на меті зміцнити телекомунікаційні зв’язки в регіоні. Загальна вартість проєкту становить близько 40 млн євро, з яких 15 млн євро буде профінансовано Європейським Союзом.

Кабелі з’єднають Швецію, Естонію та Фінляндію, утворюючи основний маршрут завдовжки приблизно 550 кілометрів. Він пролягатиме від шведського острова Готланд до естонських островів Сааремаа та Хійумаа, а потім через Фінську затоку до Гельсінкі.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.