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Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel
Президент США приїде до Німеччини з 10 по 12 жовтня
фото з відкритих джерел

Зустріч у форматі «четвірки» буде стосуватися передусім підтримки України

У жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України. Про це повідомляє Der Spiegel.

Президент США приїде до країни з 10 по 12 жовтня. Так, уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. 

Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України. За даними ЗМІ, Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді – проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

Нагадаємо, поліція Німеччини планує забезпечити додаткову безпеку провідних політичних діячів на тлі наближення парламентських виборів. Так, очільник Федерального відомства кримінальної поліції ФРН Хольгер Мюнх заявив про намір збільшити за два роки кількість приставлених до політиків охоронців: з 500 до 700. Мюнх пояснив це наявністю «як внутрішніх, так і зовнішніх загроз».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

До слова, нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.

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Теги: США Німеччина Джозеф Байден Франція Велика Британія вибори у США Еммануель Макрон Олаф Шольц

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