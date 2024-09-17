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Олімпійські ігри: Париж підрахував прибутки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Олімпійські ігри: Париж підрахував прибутки
Олімпіада цьогоріч відубвалась у Парижі
фото із відкритих джерел

Париж провів найдешевші літні Олімпійські ігри за останні десятиліття

Франція не тільки гідно провела  Олімпіаду-2024, а й встигла на цьому непогано заробити. Прогнози обіцяють Паризькому регіону від 6,7 до 11,1 млрд євро фінансової вигоди. Але точні цифри офіційні будуть опубліковані пізніше. Про це пише Euronews.

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі завершилися, і тепер Франція має сплатити до Міжнародного олімпійського комітету рахунок у розмірі понад 8 млрд євро за проведення найбільшого спортивного заходу у світі.

Якщо остаточна вартість залишиться такою ж, то виходить, що Париж прийняв найдешевші літні Ігри за останні десятиліття (попередня Олімпіада в Токіо 2020 обійшлася більш ніж в 12 млрд євро). Це пов'язано з тим, що французька столиця майже повністю використала існуючі об'єкти замість будувати нові, і суттєво заощадила кошти.

Олександра Дубланш, голова Choose Paris Region каже: «Позитивним моментом є те, що в цей період Олімпійських та Паралімпійських ігор у нас було на 500 тис. туристів більше, ніж минулого літа. І це, звичайно, має певний економічний вплив. Але ми все ще чекаємо на остаточні результати, які продемонстують економічні переваги проведення подібних заходів».

Банк Франції підтвердив свій прогноз на третій квартал, при цьому зростання економічної активності оцінюється приблизно в 0,4% – частково такі результати вдалось досягнути завдяки Олімпіаді.

До слова, французькі правоохоронці запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор. За словами керівника національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістена, зловмисники, серед іншого, планували атакувати «ізраїльські установи або представників Ізраїлю в Парижі» під час Олімпіади.

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Теги: олімпійські ігри столиця паралімпійські ігри Париж Франція Олімпіада

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