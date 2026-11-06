Король Бельгії відхилив відставку прем'єра

2 листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер подав королю прохання про відставку

Король Бельгії Філіп I відхилив відставку прем'єр-міністра Барта де Вевера. Про це повідомила Бельгійська монархія в соцмережі X, передає «Главком».

Відповідне рішення король ухвалив після того, як поспілкувався з головами п'яти партій, які становлять більшість у бельгійському уряді. За його словами, вони висловили бажання якнайшвидше завершити переговори щодо бюджету, підтвердивши рішучість досягти угоди про стабільну фінансову траєкторію країни у найближчі три роки.

«Король також отримав офіційне зобов'язання від п'яти голів партій про те, що вони готові піти на поступки для досягнення угоди в уряді. Король наголосив на важливості досягнення належного балансу між збереженням соціальної згуртованості та стимулюванням економічного зростання», – йдеться в заяві.

Король Філіп відмовив у відставці прем'єру де Веверу та попросив його в терміновому порядку відновити переговори щодо бюджету. Де Вевер має прозвітувати королю про результати переговорів із партіями щодо цього питання 16 листопада.

Нагадаємо, 2 листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер подав королю прохання про відставку після провалу переговорів щодо федерального бюджету на 2027 рік