Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх
Король Чарльз виступив з промовою в Конгресі США
фото: Reuters

Згадка про Україну викликала бурхливі оплески у залі Конгресу

Король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої та тривалої підтримки України. Про це пише «Главком» з посиланням на Sky News.

У своїй промові монарх наголосив, що союзники мають проявити ту ж єдність і рішучість, яку демонстрували в ключові моменти історії.

«Та сама непохитність, яку американці та британці продемонстрували протягом двох світових воєн, холодної війни, Афганістану та в моменти, що визначили нашу спільну безпеку, необхідна для захисту України та її найсміливішого народу, щоб забезпечити справді справедливий та тривалий мир», – сказав він.

Згадка про Україну викликала бурхливі оплески у залі Конгресу.

фото: Reuters

Чарльз також провів паралелі з терактами 11 вересня 2001 року, підкресливши спільну боротьбу США та Великої Британії проти загроз.

«Ми стояли з вами тоді. І ми стоїмо з вами зараз», – заявив король, звертаючись до американських законодавців.

CNN зазначає, що його виступ став сигналом на тлі змін у політиці США, зокрема після скорочення військової допомоги Україні з боку адміністрації Дональда Трампа.

Король наголосив, що саме зараз необхідна спільна рішучість союзників для підтримки України та забезпечення стабільності в Європі.

Він також підкреслив, що багаторічне партнерство США і Великої Британії залишається основою безпеки Заходу.

Нагадаємо, напередодні державного візиту короля Великої Британії Чарльза III до США столичні служби помилково вивісили австралійські прапори замість британських вздовж однієї з головних вулиць Вашингтона. 

Нинішній візит Чарльза III до США – перший державний візит британського монарха з 2007 року, коли Сполучені Штати відвідувала королева Єлизавета II. Програма чотириденної поїздки охоплює Вашингтон, Нью-Йорк і штат Вірджинія. Ключовою подією є виступ Чарльза перед Конгресом – він став лише другим британським монархом в історії, хто звернувся до американських законодавців після Єлизавети II, яка виступала там у 1991 році.

