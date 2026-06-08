Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря

Після ударів по Ірану хусити перекривають Червоне море для ізраїльських суден

Угруповання також пригрозило подальшою ескалацією у разі загострення конфліктів за участю Ізраїлю, США та Ірану

Єменське угруповання хуситів «Ансар Аллах» оголосило про повну заборону проходу через Червоне море для суден, пов'язаних з Ізраїлем.

Відповідну заяву представники руху оприлюднили у своїх соціальних мережах, пише «Главком».

«Ми оголошуємо повну та абсолютну заборону морського судноплавства Ізраїлю в Червоному морі та вважаємо всі ворожі пересування законними військовими цілями для наших Збройних Сил», – заявили хусити.

Угруповання також пригрозило подальшою ескалацією у разі загострення конфліктів за участю Ізраїлю, США та Ірану. Зокрема, йдеться про ситуацію в секторі Гази, Лівані та Іраку.

За даними Reuters, рішення було ухвалене після відновлення ізраїльських ударів по Ірану. На цьому тлі зростають побоювання щодо нових перебоїв у світовій торгівлі та постачанні енергоносіїв.

Ситуація ускладнюється тим, що Ормузька протока залишається заблокованою Іраном, через що значна частина експорту нафти з Перської затоки вже зазнала обмежень. У таких умовах Червоне море стало одним із ключових альтернативних маршрутів для постачання енергоносіїв на світові ринки.

Представники хуситів заявили, що заборона для ізраїльських суден є лише «першим кроком». У разі подальшої ескалації вони погрожують поширити обмеження на будь-які кораблі, які прямують до Ізраїлю.

Нагадаємо, що 7 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари по штаб-квартирах «Хезболли» у Бейруті. Тоді ізраїльські сили ППО перехопили частину ракет, а президент США Дональд Трамп закликав сторони утриматися від подальшої ескалації.