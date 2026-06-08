У Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини оприлюднили спільну заяву з умовами можливого миру

Пєсков: Європа одночасно закликає до миру і постачає Україні зброю

У Кремлі назвали непослідовною позицію європейських країн щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, заявив, що їхній підхід до мирного вирішення конфлікту є суперечливим. На його думку, країни ЄС одночасно виступають за переговори – і продовжують постачати Україні зброю та розвивати її оборонний потенціал.

Приводом для заяви стали підсумки переговорів лідерів України, Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, за якими сторони оприлюднили спільну заяву з умовами можливого миру.

П'ять умов ЄС

У документі визначено ключові параметри, які, на думку європейських лідерів, можуть стати основою для майбутнього миру:

негайне припинення вогню як перший крок до миру;

використання поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів між Україною та Росією;

надання Україні надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки, зокрема розгортання багатонаціональних сил;

збереження заморожених російських активів до закінчення війни та компенсації збитків;

врахування інтересів ЄС і НАТО – їх погоджують із країнами-членами.

Зброя і дипломатія

Паралельно з оприлюдненням мирних умов Велика Британія, Франція і Німеччина заявили про плани посилити військову підтримку України – зокрема розвивати далекобійні та протиракетні можливості. Саме це, за словами Пєскова, суперечить словам Європи про мир.

Путін неодноразово заявляв про нібито готовність до політичного вирішення – але лише за умови зміни статусу окремих територій, нейтрального статусу України та скасування санкцій. Раніше Пєсков також стверджував, що війну можна завершити «до кінця дня» – якщо Київ виконає російські вимоги.

Нагадаємо, п'ять днів тому «Главком» повідомляв, що Європа та Україна готують план залучення Росії до мирних переговорів – зокрема щоб не допустити чергових масованих ударів по інфраструктурі взимку.