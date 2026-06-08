Доля найвищої нагороди Польщі для Зеленського. Стало відомо, що ухвалив Навроцький

Експрезидент Польщі Анджей Дуда вручив орден Володимиру Зеленському у 2023 році за внесок у розвиток польсько-українського партнерства

У Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, під час якого розглядали питання нагородження президента України Володимира Зеленського, пише «Главком».

Втім, президент Польщі Кароль Навроцький поки не ухвалив остаточного рішення щодо можливого позбавлення українського лідера найвищої державної нагороди країни. Про це повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич. За його словами, капітул висловив свою позицію главі держави під час засідання, в якому також взяв участь сам Навроцький.

«Сьогодні зібралася Капітула Ордену Білого Орла у справі ордена, наданого президенту України Володимиру Зеленському. Капітула висловила свою думку президенту Республіки Польща Каролю Навроцькому, який брав участь у нарадах. Президент ухвалить рішення у належний час», – зазначив Лешкевич.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Експрезидент Анджей Дуда вручив його Володимиру Зеленському у 2023 році за внесок у розвиток польсько-українського партнерства та співпрацю між двома державами.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Зауважимо, що відомі польські громадські діячі, журналісти, митці і колишні представники демократичної опозиції виступили зі спільним зверненням щодо українсько-польських відносин на тлі дискусій, викликаних присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ почесної назви «Героїв УПА». Звернення підписали, зокрема, Збігнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Цезарій Лазаревич, Пйотр Нємчик, Анджей Северин та Кшиштоф Скіба.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на рішення про надання одному з українських підрозділів назви «героїв УПА». Польський посадовець заявив, що прославляння Української повстанської армії є неприйнятним для польського суспільства та закликав українську владу переглянути відповідне рішення.