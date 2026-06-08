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Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових
П'ятий рік програми ознаменує нову фазу спеціалізованої підготовки
фото: Міноборони Нідерландів

Амстердам не зменшує загальний рівень підтримки України

Нідерланди припиняють свою участь у багатонаціональній програмі підготовки українських військових Interflex після завершення чергової ротації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

У нідерландському оборонному відомстві пояснили, що поточна ротація стала фінальним акордом їхньої прямої участі в операції Interflex саме через зміну її формату.

«Сама програма продовжується під керівництвом Великої Британії на новому етапі, причому акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку. Отже, міжнародна підтримка України триває безперервно, але у формі, що відповідає поточним потребам Збройних сил України», – підкреслили у Міноборони Нідерландів.

Повідомляється, що у червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex – очолюваній Великою Британією багатонаціональній навчальній програмі, у межах якої понад 63 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори.

З п'ятого року існування Interflex відкриває нову фазу розвитку, яка спрямована на розвиток довгострокових і високотехнологічних спроможностей української армії.

Програма «Інтерфлекс» була створена через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну. Її метою було забезпечити українських новобранців базовою військовою підготовкою. Вони отримували інструктаж зі стрільби, медичної допомоги та законів війни. Зрештою, було підготовлено понад 63 000 українських солдатів.

Нова структура навчання включатиме такі ключові напрямки:

  • Авіація: підготовка інструкторів вертолітної авіації (перші випускники цього профілю завершили навчання минулого місяця).
  • Медицина: поглиблений вишкіл військових медиків.
  • Інженерна справа: підготовка фахівців інженерних підрозділів.

Зауважимо, Амстердам не зменшує загальний рівень підтримки України. Зокрема, Нідерланди залишають свої зенітно-ракетні комплекси Patriot у Польщі для надійного захисту логістичного хабу, через який Україні постачається міжнародна військова допомога.

«Главком» писав, що у Брюсселі знову розпалюються суперечки щодо використання конфіскованих російських коштів. Нідерланди очолили групу країн, які вважають, що узгодженого раніше кредиту в €90 млрд не вистачить для виживання України у 2026–2027 роках. Гаага пропонує повернутися до радикального плану – задіяти всі €210 млрд знерухомлених активів Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю.

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Теги: Нідерланди військові навчання військові Велика Британія

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