Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових
Амстердам не зменшує загальний рівень підтримки України
Нідерланди припиняють свою участь у багатонаціональній програмі підготовки українських військових Interflex після завершення чергової ротації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
У нідерландському оборонному відомстві пояснили, що поточна ротація стала фінальним акордом їхньої прямої участі в операції Interflex саме через зміну її формату.
«Сама програма продовжується під керівництвом Великої Британії на новому етапі, причому акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку. Отже, міжнародна підтримка України триває безперервно, але у формі, що відповідає поточним потребам Збройних сил України», – підкреслили у Міноборони Нідерландів.
Повідомляється, що у червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex – очолюваній Великою Британією багатонаціональній навчальній програмі, у межах якої понад 63 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори.
З п'ятого року існування Interflex відкриває нову фазу розвитку, яка спрямована на розвиток довгострокових і високотехнологічних спроможностей української армії.
Нова структура навчання включатиме такі ключові напрямки:
- Авіація: підготовка інструкторів вертолітної авіації (перші випускники цього профілю завершили навчання минулого місяця).
- Медицина: поглиблений вишкіл військових медиків.
- Інженерна справа: підготовка фахівців інженерних підрозділів.
Зауважимо, Амстердам не зменшує загальний рівень підтримки України. Зокрема, Нідерланди залишають свої зенітно-ракетні комплекси Patriot у Польщі для надійного захисту логістичного хабу, через який Україні постачається міжнародна військова допомога.
«Главком» писав, що у Брюсселі знову розпалюються суперечки щодо використання конфіскованих російських коштів. Нідерланди очолили групу країн, які вважають, що узгодженого раніше кредиту в €90 млрд не вистачить для виживання України у 2026–2027 роках. Гаага пропонує повернутися до радикального плану – задіяти всі €210 млрд знерухомлених активів Кремля.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю.
Коментарі — 0