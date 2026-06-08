Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці
Фото: The Royal Family

Президент подякував королю та британському народу за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Про це президент написав у соцмережах, передає «Главком».

Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці.

«Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей», – написав Зеленський.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів у Лондоні переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини та розповів про їхні результати.

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за підтримку.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний художник України Іван Марчук
Художник Іван Марчук отримав державну нагороду
12 травня, 21:24
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
22 травня, 21:28
Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці,
Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen
28 травня, 14:15
Банкова відреагувала на прогноз про ще кілька років війни
Видання The Economist спрогнозувало Україні роки війни. Офіс президента відреагував
27 травня, 15:26
Глава держави 27 травня поспілкувався з очільницею Європейської комісії про вступ України в ЄС
Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України
28 травня, 09:37
Міністр також зауважив, що і Україна, і Польща пройшли складний шлях до незалежності
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків
3 червня, 10:25
Зеленський назвав умову для зустрічі з Путіним
Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним напряму
3 червня, 18:32
За словами Зеленського, РФ кожного місяця може здійснювати кілька масштабних масованих атак на Україну
Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
3 червня, 19:19
Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні 7 червня 2026 року
Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні
Сьогодні, 03:16

Політика

Доля найвищої нагороди Польщі для Зеленського. Стало відомо, що ухвалив Навроцький
Доля найвищої нагороди Польщі для Зеленського. Стало відомо, що ухвалив Навроцький
Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря
Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря
Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових
Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Єврокомісія оцінили ризик блокування переговорних кластерів про євроінтеграцію України
Єврокомісія оцінили ризик блокування переговорних кластерів про євроінтеграцію України
Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького
Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького

Новини

За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Сьогодні, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua