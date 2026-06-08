Зеленський зустрівся з королем Чарльзом

Президент подякував королю та британському народу за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Про це президент написав у соцмережах, передає «Главком».

Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці.

«Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей», – написав Зеленський.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів у Лондоні переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини та розповів про їхні результати.

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за підтримку.