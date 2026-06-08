Росія скоротить нафтовий експорт через паливний дефіцит – Reuters

У квітні падіння нафтовидобутку в Росії стало найбільшим за шість років

Відвантаження нафти із західних портів РФ у червні впадуть із 2,5 до 1,7 млн барелів на добу

Росія готується суттєво скоротити експорт сирої нафти – великі обсяги сировини планують перенаправити на внутрішню переробку, аби покрити дефіцит пального всередині країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, відвантаження нафти із західних російських портів – Приморська, Усть-Луги та Новоросійська – у червні можуть впасти до 1,7 млн барелів на добу. Для порівняння: у травні цей показник становив 2,5 млн барелів. Різницю – 250–400 тис. барелів на день – спрямують на нарощування переробки всередині країни.

Основною причиною і паливної кризи, і падіння нафтовидобутку експерти називають регулярні удари українських дронів по портовій інфраструктурі, трубопроводах і нафтопереробних заводах Росії. У квітні скорочення виробництва сягнуло 300–400 тис. барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року – найбільше падіння за шість років.

Скільки це коштує Росії

Паливна криза б'є по російському бюджету дедалі відчутніше. У травні влада спрямувала нафтопереробним заводам близько 2,8 млрд доларів компенсаційних виплат – один із найвищих показників за останні два роки, що помітно підрізало надходження від нафтогазового сектору до держбюджету. Для розуміння масштабу: якщо раніше нафтогазові доходи формували 40–50% федерального бюджету Росії, то у 2026 році цей показник впав приблизно до 20%. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що внаслідок українських атак Росія втратила близько 10% своїх загальних нафтопереробних потужностей.

Ознаки кризи видно вже й на окупованих територіях: у Криму продаж бензину обмежили – лише за талонами та в безготівковій формі.

Росія і квоти ОПЕК+

Скорочення експорту відбувається на тлі й без того напруженої ситуації з квотами. Росія є членом альянсу ОПЕК+, який координує обсяги видобутку між провідними нафтовидобувними країнами. Упродовж 2024–2025 років Москва неодноразово перевищувала встановлені квоти і була змушена брати на себе додаткові зобов'язання зі скорочення видобутку в якості компенсації. Тепер же реальне падіння виробництва через Ukrainian удари робить дотримання квот вимушеним, а не добровільним – що позбавляє Росію важелів впливу всередині картелю.

Нагадаємо, чотири дні тому «Главком» повідомляв, що Росія вперше офіційно визнала падіння нафтовидобутку у 2026 році. Віцепрем'єр Олександр Новак пояснив це «позаплановим технічним обслуговуванням» заводів.