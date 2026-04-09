Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ

фото: Reuters

Експринц Ендрю опинився у скрутному становищі після втрати своїх титулів та репутації

Брат короля Великої Британії Чарльза III експринц Ендрю, який опинився в центрі скандалу через оприлюднені файли злочинця Джеффрі Епштейна, переїхав жити на ферму. Про це йдеться у статті видання Radar Online, пише «Главком».

Як повідомляють інсайдери, експринц Ендрю був вимушений переїхати до більш скромного житла після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція також розглядала звинувачення проти експринца через його зв'язки зі злочинцем та педофілом Джеффрі Епштейном.

Після цього експринц переїхав зі свого маєтку у Віндзорі, де він прожив 30 років. Напередодні Чарльз III позбавив свого брата звання принца, тепер його виселили з Royal Lodge. Водночас експринцу Ендрю пропонували переїхати у колишній маєток принца Гаррі та Меган Маркл. Проте його не влаштовував такий варіант, адже він звик до розкоші. Тож тепер він мешкає у Сандрінгемі.

До того ж на вимоги Ендрю мати у своєму помешканні кухаря, дворецького, економку та садівника Чарльз III відповів відмовою тому експринц матиме лише спільний персонал.

Крім цього, інсайдери стверджують, що експринц Ендрю постійно дзвонить своєму братові Чарльзу III, щоб він переглянув умови стосовно нього. Однак король дотримується своєї позиції. До слова, скандал навколо експринца Ендрю вплинув не лише на нього, але й репутацію всієї його родини. Зокрема, його дочки після обвинувачень експринца Ендрю рідше з’являються на публічних заходах.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Також повідомлялося, уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Також уряд Великої Британії ініціював масштабне розслідування щодо неконтрольованих державних витрат за кордоном, у центрі якого опинився колишній принц Ендрю. Новий виток скандалу пов’язаний із запитаннями у зв’язку зі службовим становищем під час його діяльності як спеціального представника з питань торгівлі. 

До слова, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.

