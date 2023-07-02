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Король Нідерландів вибачився за історичну роль його країни в рабстві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Король Нідерландів вибачився за історичну роль його країни в рабстві
Король Нідерландів Віллем-Александр
Фото: Telegraf

Віллем-Александр: «У цей день, коли ми згадуємо голландську історію рабства, я прошу вибачення за цей злочин проти людства»

Король Нідерландів Віллем-Александр учора, 1 липня, вибачився за історичну причетність його країни до існування рабства, а також за наслідкт, які воно має і донині. Про це повідомляє Reuters.

Король виступив на церемонії, присвяченій 160-й річниці юридичного скасування рабства в Нідерландах, включно з їхніми колишніми колоніями в Карибському басейні.

«У цей день, коли ми згадуємо голландську історію рабства, я прошу вибачення за цей злочин проти людства», – сказав він.

За його словами, расизм у голландському суспільстві залишається проблемою, і не всі підтримають його вибачення.

«Однак часи змінилися, і «Keti Koti»... ланцюги справді розірвані», – наголосив він під радісні вигуки та оплески тисяч глядачів біля національного пам'ятника рабству в амстердамському Остерпарку.

«Keti Koti» – суринамські слова, що означають «ланцюг розірвано», і саме так називають 1 липня як день пам'яті про рабство і святкування свободи.

Вибачення короля пролунало на тлі ширшого переосмислення колоніального минулого Нідерландів, включаючи участь як в атлантичній работоргівлі, так і в рабстві в колишніх азійських колоніях.

У 2020 році Віллем-Александр вибачився в Індонезії за надмірне насильство під час голландського колоніального правління.

Крім того, у грудні прем'єр-міністр Марк Рютте визнав, що Нідерланди відповідальні за атлантичну работоргівлю і наживалися на ній, і вибачився.

За словами Рютте, уряд не буде виплачувати репарації, як рекомендувала консультативна група в 2021 році.

Минулого місяця було опубліковано дослідження, проведене на замовлення уряду. Воно показало, що у 1675-1770 роках Оранський будинок отримав прибуток у розмірі майже 600 мільйонів доларів у сучасному еквіваленті від голландських колоній.

У грудні Королівський дім доручив провести незалежне розслідування ролі королівської сім'ї в колоніальній історії, результати якого очікуються в 2025 році. 

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні чотири радари для системи протиповітряної оборони. 

До слова, майже через півтора роки після початку російського вторгнення в Україну третина банків та інших фінансових установ Нідерландів не можуть відстежити та заморозити активи росіян зі списку санкцій. До такого висновку прийшов De Nederlandsche Bank після власного розслідування. Регулятор фінансового сектору країни придивився до 31 фінустанови, які повинні виконувати санкції проти Росії.

Раніше прокуратура Нідерландів заарештувала ділянку в передмісті Амстердама, яке належить Йоріту Фаассену – колишньому чоловікові дочки диктатора Володимира Путіна Марії Воронцової.

Теги: Нідерланди король

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