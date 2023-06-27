Повітряні сили спростували заяву про старт навчання льотчиків у Данії

Як тільки льотчики почнуть проходити навчання, то Повітряні сили про це повідомлять

Наразі офіційні представники України різних рівнів вивчають пропускну здатність навчальних центрів в європейських країнах

Заяви у пресі про те, що українські льотчики почали навчання в Данії, не відповідають дійсності. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Те, що почали навчатися, змушений, на жаль, щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти», – заявив Ігнат.

Він додав, що як тільки льотчики почнуть проходити навчання, то Повітряні сили про це повідомлять. Завдання України більш глобальне – переозброєння на винищувачах нового зразка, а не зациклення на окремому періоді навчання льотчиків чи постачання певної кількості літаків.

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Наразі офіційні представники України різних рівнів вивчають пропускну здатність навчальних центрів в європейських країнах. Відомо, що наразі дві країни розглядаються як можливі донори винищувачів для ПС – це Нідерланди та Данія. Інші країни готові допомогти з перенавчанням українських асів.

Нагадаємо, 26 червня видання Associated Press повідомило, що в Данії почалось навчання українських льотчиків на F-16. На опанування західної техніки піде від 6 до 8 місяців. Також Копенгаген вивчає можливість постачання літаків Україні, а також те, скільки їх можуть передати.