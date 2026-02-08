Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана

Денис Мірошніченко виголосив промову перед командою російською мовою

Через мовний скандал львівські «Карпати» змінили капітана Дениса Мірошніченка. Новим очільником команди став Владислав Бабогло. Як інформує «Главком», про це повідомили на Facebook-сторінці «ФК Карпати Львів».

У пряму трансляцію перед одним із товариських матчів під час зборів потрапив момент, як уже екскапітан Денис Мірошніченко виголошує промову перед командою російською мовою. Це спричинило неабиякий скандал у соцмережах, у клубі заявили, що переоберуть капітана.

«У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана», – ідеться в повідомленні.

За підсумками командного голосування, новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла. 27-річний футболіст виступає за львів'ян із літа 2023 року. За цей час він зіграв 64 матчі, забив п'ять м'ячів і віддав дві результативні передачі. Раніше Бабогло вже виводив команду на поле з пов'язкою в окремих матчах УПЛ.

Новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла фото з відкритих джерел

Віце-капітанами стали Амбросій Чачуа та Едсон.

Раніше «Карпати» попрощалися з опорним півзахисником Пабло Альваресом. Він залишив клуб на правах вільного агента. Кар'єра 28-річного іспанця продовжиться в казахстанському «Актобе».

Нагадаємо, також «зелено-білі» повернули до Бразилії флангового оборонця.