Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
Футбольний клуб «Карпати» змінив капітана Дениса Мірошніченка
Денис Мірошніченко виголосив промову перед командою російською мовою

Через мовний скандал львівські «Карпати» змінили капітана Дениса Мірошніченка. Новим очільником команди став Владислав Бабогло. Як інформує «Главком», про це повідомили на Facebook-сторінці «ФК Карпати Львів».

У пряму трансляцію перед одним із товариських матчів під час зборів потрапив момент, як уже екскапітан Денис Мірошніченко виголошує промову перед командою російською мовою. Це спричинило неабиякий скандал у соцмережах, у клубі заявили, що переоберуть капітана.

«У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана», – ідеться в повідомленні.

За підсумками командного голосування, новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла. 27-річний футболіст виступає за львів'ян із літа 2023 року. За цей час він зіграв 64 матчі, забив п'ять м'ячів і віддав дві результативні передачі. Раніше Бабогло вже виводив команду на поле з пов'язкою в окремих матчах УПЛ.

Новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла
Новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла
Віце-капітанами стали Амбросій Чачуа та Едсон.

Раніше «Карпати» попрощалися з опорним півзахисником Пабло Альваресом. Він залишив клуб на правах вільного агента. Кар'єра 28-річного іспанця продовжиться в казахстанському «Актобе».

Нагадаємо, також «зелено-білі» повернули до Бразилії флангового оборонця.

Теги: Львів скандал ФК Карпати Владислав Бабогло Амбросій Чачуа

Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді
Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді
Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ
Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ
Маліновський у третій грі поспіль відзначився забитим м’ячем за «Дженоа»
Маліновський у третій грі поспіль відзначився забитим м’ячем за «Дженоа»
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день

