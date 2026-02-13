Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп завершив масштабну міграційну операцію в Міннесоті після хвилі протестів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп завершив масштабну міграційну операцію в Міннесоті після хвилі протестів
Протестувальники зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE
фото: AP

Губернатор Тім Волз та мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликали до відновлення та стабілізації ситуації в штаті

Спецпредставник президента США з питань безпеки кордонів Том Хоман офіційно оголосив про згортання посиленого міграційного контролю в штаті Міннесота. Дональд Трамп підтримав пропозицію завершити операцію «Metro Surge», яка тривала понад два місяці й супроводжувалася значною соціальною напругою. Хоман особисто залишатиметься в регіоні ще певний час, щоб забезпечити злагоджене виведення федеральних підрозділів. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Протягом дії спецрежиму правоохоронці затримали понад 4000 осіб, серед яких, за даними Білого дому, є небезпечні злочинці, засуджені за тяжкі та насильницькі злочини. Попри звіти про успіхи, діяльність федеральних агентів спровокувала масове обурення через загибель двох громадян США під час рейдів. Це призвело до затяжних конфліктів із місцевою владою та численних вуличних протестів.

Том Хоман заявив, що операція досягла своєї мети, перетворивши Міннесоту на територію, яка «менше нагадує штат-притулок» завдяки новим угодам про співпрацю з місцевою поліцією та в'язницями. За його словами, ідентифікація осіб для депортації тепер відбуватиметься ефективніше завдяки прямому обміну даними. Минулого тижня штат уже залишили 700 агентів, а найближчим часом чисельність федеральних сил повернеться до стандартного рівня.

Зі свого боку, губернатор Тім Волз та мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликали до відновлення та стабілізації ситуації в штаті. Вони наголосили на глибокій травмі, яку рейди завдали громаді та місцевому бізнесу. Влада Міннесоти вже запропонувала пакет допомоги на $10 млн для підприємців, постраждалих від наслідків операції. Хоча активна фаза згортається, Служба митного та імміграційного контролю (ICE) продовжуватиме свою регулярну діяльність у штаті.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень. 

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Теги: Дональд Трамп США мігранти протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
4 лютого, 20:05
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Україна мусить стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
Європейське НАТО: Україна має ініціювати новий безпековий альянс
25 сiчня, 13:25
«Оскар-2026»: оприлюднили повний список номінантів
Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
22 сiчня, 20:34
Британія та Данія пов’язали зростання напруженості в Арктиці з діями Росії
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
21 сiчня, 21:38
Президент США активно погрожував запровадити нові мита проти деяких членів ЄС
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
21 сiчня, 19:05
Польські протестувальники обіцяють блокувати кордон весь день
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
21 сiчня, 14:36
Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
17 сiчня, 02:48
Конгрес намагається змусити Трампа жорсткіше бити по російській нафті
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Політика

CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
The Atlantic: Зеленський хотів би не укласти угоди, ніж змусити українців прийняти погану
The Atlantic: Зеленський хотів би не укласти угоди, ніж змусити українців прийняти погану
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України

Новини

Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
11 лютого, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua