Трамп завершив масштабну міграційну операцію в Міннесоті після хвилі протестів

Губернатор Тім Волз та мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликали до відновлення та стабілізації ситуації в штаті

Спецпредставник президента США з питань безпеки кордонів Том Хоман офіційно оголосив про згортання посиленого міграційного контролю в штаті Міннесота. Дональд Трамп підтримав пропозицію завершити операцію «Metro Surge», яка тривала понад два місяці й супроводжувалася значною соціальною напругою. Хоман особисто залишатиметься в регіоні ще певний час, щоб забезпечити злагоджене виведення федеральних підрозділів. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Протягом дії спецрежиму правоохоронці затримали понад 4000 осіб, серед яких, за даними Білого дому, є небезпечні злочинці, засуджені за тяжкі та насильницькі злочини. Попри звіти про успіхи, діяльність федеральних агентів спровокувала масове обурення через загибель двох громадян США під час рейдів. Це призвело до затяжних конфліктів із місцевою владою та численних вуличних протестів.

Том Хоман заявив, що операція досягла своєї мети, перетворивши Міннесоту на територію, яка «менше нагадує штат-притулок» завдяки новим угодам про співпрацю з місцевою поліцією та в'язницями. За його словами, ідентифікація осіб для депортації тепер відбуватиметься ефективніше завдяки прямому обміну даними. Минулого тижня штат уже залишили 700 агентів, а найближчим часом чисельність федеральних сил повернеться до стандартного рівня.

Зі свого боку, губернатор Тім Волз та мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликали до відновлення та стабілізації ситуації в штаті. Вони наголосили на глибокій травмі, яку рейди завдали громаді та місцевому бізнесу. Влада Міннесоти вже запропонувала пакет допомоги на $10 млн для підприємців, постраждалих від наслідків операції. Хоча активна фаза згортається, Служба митного та імміграційного контролю (ICE) продовжуватиме свою регулярну діяльність у штаті.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень.

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.