Трамп розглядає удари по Ірану, щоб спровокувати нові протести – Reuters

Протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року з демонстрацій через економічні труднощі і швидко переросли в масштабні акції

Адміністрація Трампа обговорює можливі удари по ядерних об’єктах та об’єктах виробництва балістичних ракет

Президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп хоче створити умови для «зміни режиму» після того, як на початку цього місяця жорсткі репресії придушили загальнонаціональний протестний рух, в результаті чого загинули тисячі людей.

Як повідомляють джерела агентства, президент США розглядав варіанти удару по іранських командирах та установах, яких Вашингтон вважає відповідальними за насильство проти населення. Зазначається, що це мало б дати протестувальникам впевненість, що вони можуть захопити урядові будівлі.

Помічники Трампа також обговорюють значно масштабніший удар – по об’єктах зі збагачення урану або виробництва балістичних ракет. Варто зазначити, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо подальших дій, зокрема щодо того, чи застосовувати силу.

Прибуття цього тижня до Близького Сходу американського авіаносця та суден військово-морського флоту розширило можливості Трампа щодо потенційного вжиття військових заходів після того, як він неодноразово погрожував втрутитися у зв'язку з репресіями в Ірані.

Співрозмовники Reuters побоюються, що такі удари не виведуть людей на вулиці, а навпаки – ще більше послаблять протестний рух, який і без того перебуває в тяжкому стані після найжорсткіших репресій з боку влади з часів Ісламської революції 1979 року.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка завдасть сильніших військових ударів, ніж торік у червні. Зауважимо, у червні 2025 року США завдали ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

До слова, громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона.