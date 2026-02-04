Головна Країна Культура
Ще три місяці в Європі! Артисти, які гастролювали з «Лебединим озером», поставили ультиматум Національній опері

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Ще три місяці в Європі! Артисти, які гастролювали з «Лебединим озером», поставили ультиматум Національній опері
Роботодавець уже погодився надати скандальній парі артистів відпустку на три місяці
фото: Наталія Мацак/Facebook

Наталія Мацак і Сергій Кривоконь погрожують театру судом. Нові подробиці балетного скандалу

Генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна продовжив відпустку провідним солістам балету – народній артистці України Наталії Мацак та її чоловікові, заслуженому артисту України Сергію Кривоконю, які гастролювали країнами Європи з балетом «Лебедине озеро». Подружжя і далі залишається за кордоном і заявляє про готовність довести справу до суду, якщо театр «перешкоджатиме» артистам у виконанні трудових обов’язків і «примушуватиме» їх до звільнення. Про те, як на ці закиди реагує Національний театр, Петро Чуприна розповів у коментарі «Главкому».

Подружжя артистів за власний рахунок брало відпустку, яка мала завершитися 26 січня. Утім, після нещодавнього скандалу з гастролями Мацак і Кривоконь так і не повернулися в Україну, а натомість написали заяву на додаткову відпустку за власний разінок на період з 26 січня до 26 квітня. Тобто ще 90 днів. Як пояснив Петро Чуприна у коментарі «Главкому», не погодити цю заяву артистів він не міг: «Є закон, який абсолютно чітко позбавляє можливості вчиняти якось по-іншому щодо працівників, які за кордоном під час дії воєнного стану».

Йдеться про ч. 4 статті 12 Закону №2136, яка містить положення, що у період воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше ніж 90 календарних днів.

На запитання «Главкома», як після завершення відпустки вирішуватиметься доля артистів, гендиректор Нацопери відповів: «Не знаю, це залежить від того, як у них там усе складеться, які будуть настрої у них. Будемо розглядати питання через три місяці. Три місяці можуть внести багато змін».

Нагадаємо, 21 січня «Главком» опублікував матеріал «Українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував». Там йшлося про турне українських артистів. Наталія Мацак і Сергій Кривоконь, які спочатку уникали коментарів, 3 лютого нарешті оприлюднили спільну заяву, адресовану Петру Чуприні та міністерці культури Тетяні Бережній. У ній артисти стверджують, що своїми гастролями не порушили жодної норми чинного законодавства і що нібито тепер керівництво Нацопери вимагає від них підписати заяву на звільнення за власним бажанням, погрожуючи зіпсувати професійну репутацію.

Ще три місяці в Європі! Артисти, які гастролювали з «Лебединим озером», поставили ультиматум Національній опері фото 1
Заява Наталії Мацак та Сергія Кривоконя, адресована гендиректору Нацопери Петру Чуприні та міністерці культури Тетяні Бережній
Заява Наталії Мацак та Сергія Кривоконя, адресована гендиректору Нацопери Петру Чуприні та міністерці культури Тетяні Бережній
фото: Наталія Мацак/Facebook

На ці звинувачення гендиректор театру зазначив: «Заяв на звільнення від них не було, і ми їх не спонукали і жодним чином не змушували до написання. Вони написали заяви на відпустку, я підписав і тим все закінчилось».

Подружжя у своїй заяві також поскаржилося на те, що Нацопера нібито безпідставно забрала бронювання в Сергія Кривоконя. Однак Чуприна наголосив, що театр має право самостійно вирішувати, яких співробітників бронювати: «Ну уявіть, працівник три місяці за кордоном. А в нас треба ж комусь працювати. Ми набираємо нових людей і бронюємо. Значить, треба ж квоти для бронювання десь знайти. Це абсолютно нормально. Нацопера бронює працівників, виходячи з логіки формування кадрового складу».

Тим часом подружжя погрожує довести справу до суду, якщо Нацопера не виконає поставлені умови. Зокрема, Мацак і Кривоконь просять у керівництва театру «припинити психологічний тиск і примус до звільнення», «провести службове розслідування для з’ясування підстав скасування бронювання» та «не перешкоджати у виконанні професійних обов’язків».

Чуприна прокоментував погрози на свою адресу так: «Нехай діять, як вони (Мацак і Кривоконь – «Главком») вважають за потрібне. Ми ж (Нацопера – «Главком») діємо чітко, відповідно до здорового глузду, вимог закону, підписаних контрактів і статуту й інтересів театру. Жодних законів не порушуємо і порушувати не будемо».

За словами гендиректора закладу, контракт Нацопери з Мацак і Кривоконем діє з грудня 2025 року-по грудень 2027-го.  

Один із функціонерів Мінкульту на правах анонімності пояснив «Главкому», як можуть розгортатися події після завершення 90-денної відпустки подружжя.

«Якщо не напишуть заяви на звільнення і не повернуться, то після завершення цього періоду будуть звільнені за прогул. Якщо повернуться і формально вийдуть на роботу, то тривіальний варіант: чекати завершення контракту або шукати якийсь правовий варіант. Чи, знову ж таки, морально змусити написати заяву. У театрі їх бачити ніхто не хоче», – вважає джерело.

Нагадаємо, провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка Наталія Мацак та її чоловік Сергій Кривоконь гастролювали країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського. «Главком» звертався до самих артистів, Національної опери та Міністерства культури за роз’ясненнями.

Після розголосу балерина Наталія Мацак заявила, що разом із іншими артистами погодилася на участь у європейській постановці до того, як дізналася про наявність у ній фрагменту з балету «Лебедине озеро». Вона також заперечила участь російських хореографів у створенні вистави. 

