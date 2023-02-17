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Кремль може готувати теракти всередині РФ – польський чиновник

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Кремль може готувати теракти всередині РФ – польський чиновник
фото з відкритих джерел

Російська пропаганда вже готує під це інформаційну базу

Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України. Інсинуації та звинувачення на адресу країн НАТО мають на меті виправдати злочинні дії Кремля. Таку думку в Twitter висловив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

«Це може бути формою підготовки інформаційно-пропагандистської бази для можливих диверсійних операцій російських служб на території Росії», – вважає він.

Станіслав Жарин каже про те, що нині спостерігається активізація російських пропагандистів у звинуваченнях на адресу США. Приміром, вони розповідають про нібито дані Служби зовнішньої розвідки Росії, яка, посилаючись на «достовірні звіти», повідомляє про участь «військових США у вербуванні бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди» для здійснення терактів в Росії та СНД.

«У повідомленні Служби зовнішньої розвідки Росії йдеться про те, що найближчим часом плануються «перші дії з вищезазначеними терористами», які літаками переправляються до Росії та країн СНД», – пише Станіслав Жарин.

Він акцентує на тому, що ці звинувачення підхопила заступник голови російської Державної думи Ірина Ярова, яка розцінила нібито підготовку американськими службами терористів ІДІЛ як акт міжнародного тероризму, який повинен каратися Слідчим комітетом Росії. У заявах чиновниці з РФ знайшлося місце і біологічним лабораторіям. 

«Останні звіти Служби зовнішньої розвідки Росії, на думку Ярової, підтверджують попередні «висновки» щодо злочинної діяльності Вашингтона, пов’язаної, серед іншого, з секретним біологічним проектом Пентагону в Україні, який «загрожує безпеці людства», – повідомляє пан Жарин.

Нагадаємо, що Україна наполягає на визнанні РФ країною-спонсором тероризму. Низка країн вже зробила це на офіційному рівні або почала відповідний процес. Серед останніх новин з цього приводу – рішення парламенту Словаччини, який цього тижня ухвалив постанову про визнання нинішнього російського режиму терористичним, а Росії – державою, що підтримує тероризм.

Теги: тероризм росія пропаганда

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