Угорщина відкриває українські школи, а Орбан виступає проти України. Відома діаспорянка пояснила парадокс

Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не отожнювати усіх мадярів з Орбаном

У той час як уряд Угорщини, очолюваний Віктором Орбаном, часто виступає проти вступу України до ЄС і НАТО, країна відкрила три українські білінгвальні школи за кошти державного бюджету. Голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні пояснила цей парадокс і закликала не ототожнювати всіх мадярів з позицією прем’єр-міністра. Про це Ярослава Хортяні розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Хортяні, відкриття шкіл стало можливим завдяки угорському законодавству про нацменшини та через велику кількість українських дітей, які прибули після 2022 року. Проте для угорського уряду це також є «візитною карткою».

«Але для угорців це й візитна картка: от бачите, скільки ми українських шкіл у себе відкрили? Мовляв, дивіться, що ми підтримуємо українську нацменшину в Угорщині попри погані відносини з українським урядом», – пояснила Хортяні.

Вона додала, що права української меншини в Угорщині, зокрема право на офіційне представництво через Державне самоврядування, дають їй можливість адвокатувати питання культури та освіти.

«За угорським законодавством, з 1993 року нацменшини мають право створювати офіційний орган свого представництва – Державне самоврядування. Воно складається з 15-ти депутатів і переобирається один раз на п’ять років. Ці депутати займаються культурною автономією. Українська громада вперше обрала самоврядування у 1998 році. Право голосувати на цих виборах мають лише громадяни Угорщини, які офіційно визнають свою приналежність до української меншини. Меншина має речника у парламенті, який представляє її інтереси. Він може вносити пропозиції щодо питань, які стосуються освіти, культури, використання мови й релігійного життя нацменшин», – підкреслила Хортяні.

Ярослава Хортяні зауважила, що російська пропаганда вміло користується антиукраїнською позицією угорського уряду, намагаючись виставити українську діаспору «агентами» українського уряду.

«Дійшло до того, що в угорській пресі поширюються статті з російськими наративами, в яких констатують, що нібито Україна використовує українську діаспору проти Угорщині. Нас хотіли виставити «агентами»», – розповіла Хортяні.

Вона зазначила, що угорське суспільство розуміє, що це фейк, оскільки громада завжди була незалежною. Діаспорянка також згадала про ІПСО та терористичні атаки, коли росіяни вербували українських дітей через Telegram для «мінування» української школи.

Хортяні підкреслила важливість збереження української ідентичності серед біженців, які приїхали в Угорщину, багато з яких говорять російською.

«Я на кожному фестивалі кажу...: ви відчуєте родинне плече... А ви можете виконати одне наше прохання? Я слова російського не хочу чути на заході. І люди підходили, дякували, говорили. Я бачила, що їм тяжко йде, але вони стараються», – поділилася вона досвідом.

Ярослава Хортяні наголосила, що програми повернення українців в Україну мають створюватися вже зараз, щоб люди, які були вимушені покинути країну, поверталися туди «українцями» з новими знаннями та навичками для післявоєнної відбудови.

