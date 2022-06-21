  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Кремль погрожує смертю американцям, які стали на захист України
рус
    Політика

    Кремль погрожує смертю американцям, які стали на захист України

    Пєсков назвав їх &laquo;найманцями&raquo;, які мають відповісти за свої &laquo;злочини&raquo; - Кремль погрожує смертю американцям, які стали на захист України
    Пєсков назвав їх «найманцями», які мають відповісти за свої «злочини»
    фото з відкритих джерел

    У РФ зробили різку заяву про полонених іноземців, які воювали в ЗСУ

    Полонених громадян США, які воювали за Україну в іноземному легіоні ЗСУ, в Росії вважають злочинцями та хочуть покарати. 20 червня таку заяву зробив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

    Пєсков заявив, що не може гарантувати, що захопленим у полон під час бойових дій в Україні громадянам США не загрожує страта.

    «Я нічого не можу гарантувати. Це залежить від розслідування», – сказав Пєсков.

    Речник Кремля заявив, що полонені американці – 39-річний Олександр Джон-Роберт та 27-річний Енді Тай Нгок Хуінь – є злочинцями і їх мають покарати. Він назвав воїнів «найманцями», які незаконно воюють на боці ЗСУ проти російських військ.

    220615144353-drueke-huynh-split-exlarge-169

    Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що на затриманих чоловіків не поширюється Женевська конвенція, оскільки вони не перебували в регулярній армії.

    «Вони стріляли в російських військовослужбовців і наражали їхні життя на небезпеку», – сказав Дмитро Пєсков.

    Нагадаємо, раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна полон розслідування Україна окупація час прессекретар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль погрожує смертю американцям, які стали на захист України