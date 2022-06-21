Кремль погрожує смертю американцям, які стали на захист України

Пєсков назвав їх «найманцями», які мають відповісти за свої «злочини»

У РФ зробили різку заяву про полонених іноземців, які воювали в ЗСУ

Полонених громадян США, які воювали за Україну в іноземному легіоні ЗСУ, в Росії вважають злочинцями та хочуть покарати. 20 червня таку заяву зробив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

Пєсков заявив, що не може гарантувати, що захопленим у полон під час бойових дій в Україні громадянам США не загрожує страта.

«Я нічого не можу гарантувати. Це залежить від розслідування», – сказав Пєсков.

Речник Кремля заявив, що полонені американці – 39-річний Олександр Джон-Роберт та 27-річний Енді Тай Нгок Хуінь – є злочинцями і їх мають покарати. Він назвав воїнів «найманцями», які незаконно воюють на боці ЗСУ проти російських військ.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що на затриманих чоловіків не поширюється Женевська конвенція, оскільки вони не перебували в регулярній армії.

«Вони стріляли в російських військовослужбовців і наражали їхні життя на небезпеку», – сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

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