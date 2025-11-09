Кремль вчергове погрожує «відповіддю» на ядерні випробування

Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито буде змушена діяти симетрично, якщо Вашингтон відновить ядерні випробування

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде змушена застосувати «дзеркальні дії» у разі, якщо Сполучені Штати Америки відновлять ядерні випробування. Пєсков прокоментував цю ситуацію підкреслюючи, що Росія наразі не планує порушувати свої зобов'язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Путін неодноразово говорив, що Росія прихильна своїм зобов'язанням щодо заборони ядерних випробувань, і ми не збираємося цього робити», – сказав Пєсков. Але якщо це зробить інша сторона, то ми повинні будемо це зробити з точки зору паритету».

Представник Кремля заявив, що Москва намагатиметься зрозуміти, чи означає заява президента США (про відновлення власних ядерних випробувань) намір Сполучених Штатів вийти зі своїх зобов'язань щодо всеосяжної заборони ядерних випробувань.

Пєсков заявив, що російський диктатор Путін «не давав вказівки розпочати підготовку» до ядерних випробувань. «Спочатку потрібно зрозуміти, чи потрібно нам це робити. Це має бути дуже серйозне, обґрунтоване, вивірене рішення. Ось цим зараз наші фахівці будуть займатися», – пояснив прессекретар.

Також, коментуючи заяву Дональда Трампа про нібито вже проведені випробування, Пєсков наголосив: «Ми точно знаємо, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї».

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію утриматися від ядерних погроз і попередив, що останні дії Кремля та заяви Дональда Трампа можуть спровокувати нову гонку озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

ЄС висловив стурбованість через заяви Володимира Путіна, який наказав розробити плани щодо можливого ядерного випробування – першого для Росії з 1991 року.