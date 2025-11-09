Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль вчергове погрожує «відповіддю» на ядерні випробування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кремль вчергове погрожує «відповіддю» на ядерні випробування
фото: Reuters

Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито буде змушена діяти симетрично, якщо Вашингтон відновить ядерні випробування

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде змушена застосувати «дзеркальні дії» у разі, якщо Сполучені Штати Америки відновлять ядерні випробування. Пєсков прокоментував цю ситуацію підкреслюючи, що Росія наразі не планує порушувати свої зобов'язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Путін неодноразово говорив, що Росія прихильна своїм зобов'язанням щодо заборони ядерних випробувань, і ми не збираємося цього робити», – сказав Пєсков. Але якщо це зробить інша сторона, то ми повинні будемо це зробити з точки зору паритету».

Представник Кремля заявив, що Москва намагатиметься зрозуміти, чи означає заява президента США (про відновлення власних ядерних випробувань) намір Сполучених Штатів вийти зі своїх зобов'язань щодо всеосяжної заборони ядерних випробувань.

Пєсков заявив, що російський диктатор Путін «не давав вказівки розпочати підготовку» до ядерних випробувань. «Спочатку потрібно зрозуміти, чи потрібно нам це робити. Це має бути дуже серйозне, обґрунтоване, вивірене рішення. Ось цим зараз наші фахівці будуть займатися», – пояснив прессекретар.

Також, коментуючи заяву Дональда Трампа про нібито вже проведені випробування, Пєсков наголосив: «Ми точно знаємо, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї».

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію утриматися від ядерних погроз і попередив, що останні дії Кремля та заяви Дональда Трампа можуть спровокувати нову гонку озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

ЄС висловив стурбованість через заяви Володимира Путіна, який наказав розробити плани щодо можливого ядерного випробування – першого для Росії з 1991 року.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков росія ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
12 жовтня, 05:34
Зеленський в розмові з Fox News обговорив постачання ракет Україні
Ракети «Томагавк», Нобелівська премія Трампу, санкції проти РФ: головне з інтерв'ю Зеленського
13 жовтня, 00:58
Під час спілкування з журналістами більшість полонених називали війну «політикою»
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)
16 жовтня, 13:39
Нейт Венс підкреслює, що майже всі історії про російську поведінку звучать однаково
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
17 жовтня, 11:59
Рязанський нафтопереробний комбінат входить до складу «Роснєфті»
Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані
23 жовтня, 08:15
НАТО змінює стратегію щодо дронів
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
10 жовтня, 12:05
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
20 жовтня, 20:25
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
30 жовтня, 02:26
Кремль продовжує поширювати фейки, аби дискредитувати українську владу
Росія готує диверсію на Запорізькій АЕС, аби звинуватити Україну
6 листопада, 12:57

Політика

Кремль вчергове погрожує «відповіддю» на ядерні випробування
Кремль вчергове погрожує «відповіддю» на ядерні випробування
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua