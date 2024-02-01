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Кремль посилив контроль над бойовиками ПВК «Вагнер» – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль посилив контроль над бойовиками ПВК «Вагнер» – британська розвідка
«Росгвардія» приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК «Вагнера»
фото ілюстративне

Розвідка Британії припускає, що «Росгвардія», швидше за все, розгорне свої нові «добровольчі» підрозділи в Україні та Африці

Кремль посилив контроль над бойовиками ПВК «Вагнера» після бунту їх колишнього ватажка Євгена Пригожина. Частина бойовиків приєдналася до «Росгвардії». Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter (X).

Як зазначається у зведенні, 25 грудня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє «Росгвардії» створювати власні «добровольчі» формування. Вже відомо, що «Росгвардія» приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК «Вагнера» ​​– 15-й, 16-й і 17-й.

Розвідка Британії припускає, що «Росгвардія», швидше за все, розгорне свої нові «добровольчі» підрозділи в Україні та Африці. Повідомляється, що «Росгвардія» пропонує добровольцям шестимісячні контракти для участі у війні проти України та дев'ятимісячні контракти для служби в Африці.

«Включення колишніх десантно-штурмових підрозділів «Вагнера» до добровольчого корпусу «Росгвардії», швидше за все, свідчить про успішне підпорядкування «Вагнера» Росгвардією, що посилює командування та контроль російської держави над групою «Вагнера»», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у червні 2023 колишній ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин організував бунт проти російського військового керівництва. Він пішов на Москву, але так і не дійшов до столиці Росії.

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Теги: британська розвідка Евгений Пригожин путін

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