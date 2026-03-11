Мелоні змінила тон і розкритикувала операцію Трампа проти Ірану

Мелоні приєдналася до низки європейських лідерів, які критикують удари по Ірану

Раніше Мелоні висловлювалася більш неоднозначно

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Раніше Мелоні висловлювалася більш неоднозначно, заявивши, що не засуджує і не схвалює війну.

«Різка зміна тону – що вражає з боку лідера, який завоював репутацію одного з найнадійніших союзників США в Європі – є відображенням тиску з боку внутрішніх сил. Повітряні удари по Ірану виявилися вкрай непопулярними в Італії, де громадська думка в переважній більшості вороже ставиться до перспективи втягнення в черговий конфлікт на Близькому Сході», – пише Politico.

Зазначається, що Мелоні однозначно, але обережно, переходить на бік стриманості. У своїх заявах вона засудила бомбардування школи в Ірані і зажадала швидкого встановлення відповідальних.

Мелоні приєдналася до лідерів ЄС, включаючи прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, які з різним ступенем жорстокості критикують удари по Ірану.

Нагадаємо, що удар по школі в іранському місті Мінаб, унаслідок якого загинули щонайменше 175 людей, став результатом помилки американської розвідки. До такого висновку дійшло внутрішнє розслідування Пентагону.

До слова, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба.