«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву

Єгор Голівець
Трамп заявив, що Тегеран фактично позбавлений флоту, авіації, ППО, радарного покриття й керівництва, здатного до переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, однак Вашингтон продовжує контакти з представниками, які зацікавлені в укладенні угоди. Про це повідомляє «Главком».

За словами Трампа, іранська сторона зазнала значних втрат у військовій інфраструктурі. Він заявив, що у Тегерана більше немає морських і повітряних сил, систем протиповітряної оборони, радарів, а також політичного керівництва, з яким можна вести переговори.

«Не залишилося лідерів. Ніхто не знає, з ким розмовляти. Але ми насправді розмовляємо з потрібними людьми, і вони так сильно хочуть укласти угоду. Ви навіть не уявляєте, як сильно вони хочуть укласти угоду. І ми побачимо, що буде далі». Водночас президент США не уточнив, про кого саме йдеться та який формат цих контактів.

Проте, як відомо, адміністрація Дональда Трампа розпочала обережний перехід від військового тиску на Іран до пошуку дипломатичного виходу з конфлікту, розглядаючи 64-річного спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа як ключову фігуру для переговорів. 

Хоча Галібаф раніше неодноразово погрожував США, у Білому домі його вважають прагматичним і дієздатним партнером, який міг би очолити країну на наступному етапі війни. Наразі адміністрація проводить своєрідне «стрес-тестування» кількох кандидатів всередині іранської системи, намагаючись знайти того, хто готовий укласти вигідну угоду, зокрема щодо нафти, аналогічно до венесуельського сценарію з Делсі Родрігес.

Нагадаємо, що Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

До слова, американський лідер активізував дипломатичні зусилля через ризик затягування конфлікту. За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп вважає, що швидке досягнення домовленостей дозволить уникнути тривалої війни в регіоні.

Раніше Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

