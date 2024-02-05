Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України
Використання арештованих російських активів Пєсков назвав «посяганням на чужу власність»
фото з відкритих джерел

Росія збирається оскаржувати рішення, у разі використання Заходом заморожених активів РФ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи. Про це повідомляє російське інформагентство «Интерфакс».

«У разі якщо такі рішення будуть прийняті, вони будуть глибоко незаконні, і вони будуть мати і для тих, хто приймає ці рішення, і для тих, хто реалізує ці рішення, дуже довгі на багато десятиліть судові перспективи», – сказав речник Кремля.

Так Пєсков прокоментував повідомлення про те, що країни G7 та ЄС обговорюють можливість використання заморожених активів ЦБ РФ як заставу з облігацій для фінансування України.

«Зрозуміло, РФ такі рішення оскаржуватиме. Ми захищатимемо наші інтереси, ми захищатимемо наші активи, незаконно заарештовані», – підкреслив він.

Використання арештованих російських активів Пєсков назвав «посяганням на чужу власність», яка підриває основи всієї економічної системи, зокрема тих, хто реалізовуватиме подібні рішення.

Нагадаємо, Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України.

Як повідомлялося, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи. 

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав рішення про передачу заморожених російських активів Києву справедливим та законним кроком. За його словами, таким чином буде надіслано сигнал усім потенційним агресорам. Для передачі заморожених активів, сума яких становить близько $300 млрд, він закликав негайно створити відповідну правову базу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Єврокомісія представила план щодо використання непередбачених доходів, одержуваних внаслідок заморожування російських активів та їхнього інвестування. Поки що пропонується акумулювати на окремих рахунках у депозитаріях Євросоюзу надзвичайний прибуток від активів Банку Росії в очікуванні пропозиції ЄК щодо подальших кроків.

На початку 2024-го офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив про відсутність переміщень у цьому питанні. Як, у свою чергу, повідомила минулого вівторка міністр фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон ще не ухвалив рішення про конфіскацію російських активів для передачі їх Україні, але бере участь в опрацюванні можливих опцій у рамках G7.

Після початку війни в Україні ЄС та країни G7 заморозили майже половину російських валютних резервів на суму приблизно 300 мільярдів євро. Близько 200 мільярдів євро перебуває в Євросоюзі, переважно на рахунках бельгійської Euroclear – однієї з найбільших у світі розрахунково-клірингових систем. Наприкінці жовтня вона відзвітувала, що за дев'ять місяців 2023 року заробила близько трьох мільярдів євро як відсотки на інвестуванні російських активів, що потрапили під санкції.

До слова, Україна може заробити $300 млрд на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до Росії щодо відшкодування збитків від війни в Україні, пише Reuters. За його інформацією, цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Як передає видання, цей механізм допоможе оминути проблеми через можливу передачу Україні російських активів, заблокованих за кордоном. При цьому аналітики називають репараційні облігації надто ризикованими, оскільки їхні покупці можуть вимагати великої знижки, через що Київ не зможе заробити «нічого схожого на 300 мільярдів».

На думку видання, це добрий запасний план для України. Цей механізм дозволить оминути проблеми через можливу передачу країні російських активів, які заблоковані за кордоном. Цінні папери окупляться лише в тому випадку, якщо Росія все ж таки погодиться на відшкодування збитків. Однак за словами автора статті, Москва добровільно не піде на такі умови. Тому російські активи, заморожені за кордоном, є найімовірнішим джерелом доходу для Києва.

Теги: росія санкції суд Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш припускає ймовірність нападу Росії
Польща посилює військові дії вздовж кордону з РФ: керівництво країни зробило низку заяв
Вчора, 11:30
Марія Захарова назвала риторику Південної Кореї «провокативною»
Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову
4 лютого, 14:14
Російська влада домагається депортації музикантів гурту «Бі-2» до РФ
Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
29 сiчня, 06:17
Українських громадян треба звільнити від «єврейської камарильї Зеленського», сказали на російському ТБ
«Окупована євреями»: російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну
27 сiчня, 19:22
Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд
Вербування на війну проти України. Непал жорстко звернувся до Росії
25 сiчня, 16:46
Актора затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрону
Ховав наркотики в трусах: у Росії затримано відомого актора
20 сiчня, 13:23
До 6 березня екскерівнику «Нафтогазу» треба зібрати на судову заставу 229,2 млн грн
Справа Коболєва. Друзі поставили підозрюваного мультимільйонера у незручне становище
19 сiчня, 15:02
«Хочеш миру – хоти, але все одно доведеться битися»
Що, якщо це – ще не «велика війна»?
17 сiчня, 22:01
Як зазначив Зеленський, жодна з погроз РФ через санкції так і не збулася
Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію
16 сiчня, 16:46

Економіка

РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України
Кремль пригрозив судом через використання заморожених активів РФ для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
8269
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7126
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5625
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua