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Крім Угорщини, нові санкції ЄС проти Росії блокує ще одна країна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Крім Угорщини, нові санкції ЄС проти Росії блокує ще одна країна
ЄС зіткнувся з проблемою під час ухвалення 11 пакету санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Угорщина знайшла союзника у блокуванні антиросійських санкцій

Раніше Угорщина здебільшого наодинці виступала проти російських санкцій, але тепер Греція підтримала її в скептичному ставленні до нових заходів проти Росії. Про це пише Politico з посиланням на п'ятьох європейських дипломатів.

Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії. Якщо 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи проти економіки РФ, то тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Як безпрецедентний крок нинішній пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.

Але Будапешт і Афіни виступили проти, пов'язавши своє схвалення пакета з окремим гострим питанням, що стосується України. Київ склав список приватних компаній, які він називає «спонсорами війни», до якого входить низка європейських компаній.

Угорщина та Греці хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча зазвичай ці питання не пов'язані між собою, Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України.

Це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину.

На зустрічі послів ЄС у середу Греція була в центрі уваги, повідомили чотири дипломати. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій.

«Греція повторила, що в разі наявності конкретних доказів порушення санкцій їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів», – сказав один із дипломатів ЄС.

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни і Будапешт по-різному. Рівень невдоволення Будапештом набагато вищий з огляду на те, що його проросійська і прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви і Пекіна.

Як відомо, Угорщина не готова слухати жодних аргументів та хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила. Країна й далі вперто блокує військову допомогу Україні, але цього разу ще й вдалася до шантажу.

Зокрема, Сійярто почав вимагати, щоб Україна спочатку забрала угорський банк ОТР зі списку спонсорів війни. Україна на такі умови не йде.

Теги: Угорщина Греція санкції росія Європейський союз

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