Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine

Україна сильна не тільки аграрною галуззю – від заблокованих портів страждають інші потужні галузі

Відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції допоможе у відновленні української економіки та забезпечить роботою потужні галузі, які зараз ледве працюють. Це дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету. Про це розповів президент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) Володимир Щелкунов.

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«Якщо порти будуть розблоковані для всіх видів продукції, то, за підрахунками нашої аналітичної групи, додатково бюджет може отримувати від 30% до 35% до того, що в нас є. Це потужний варіант», – наголосив Щелкунов.

Він також зауважив, що Україна сильна не тільки аграрною галуззю – від заблокованих портів страждають інші потужні галузі, які могли б приносити Україні мільярди до бюджету.

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Ми не можемо зациклитися на зерні. Що робити іншим – металургії, гірничозбагачувальній галузі? Вони страждають, працюють хто на 35%, хто на 55%. Українська продукція користується попитом у світі, і якби ми мали змогу використовувати порти для експорту всіх товарів, то це дало би поштовх для розвитку найсильніших 3-5 галузей. І вони б можуть давали мільярдний прибуток і забезпечували надходження до бюджету», – наголосив Щелкунов.

Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців транспорту України, розблокування морських портів для всіх видів продукції стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Раніше ЗМІ написали, що проходження опалювального сезону значною мірою залежить від розблокування портів для всіх видів продукції, адже наразі Україна змушена завозити паливо-мастильні матеріали для ТЕС по суші, що робить кожну тонну вугілля вдвічі дорожчою.