Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Розблокування морських портів дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень
фото з відкритих джерел

Україна сильна не тільки аграрною галуззю – від заблокованих портів страждають інші потужні галузі

Відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції допоможе у відновленні української економіки та забезпечить роботою потужні галузі, які зараз ледве працюють. Це дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету. Про це розповів президент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) Володимир Щелкунов. 

«Якщо порти будуть розблоковані для всіх видів продукції, то, за підрахунками нашої аналітичної групи, додатково бюджет може отримувати від 30% до 35% до того, що в нас є. Це потужний варіант», – наголосив Щелкунов. 

Він також зауважив, що Україна сильна не тільки аграрною галуззю – від заблокованих портів страждають інші потужні галузі, які могли б приносити Україні мільярди до бюджету.

Ми не можемо зациклитися на зерні. Що робити іншим – металургії, гірничозбагачувальній галузі? Вони страждають, працюють хто на 35%, хто на 55%. Українська продукція користується попитом у світі, і якби ми мали змогу використовувати порти для експорту всіх товарів, то це дало би поштовх для розвитку найсильніших 3-5 галузей. І вони б можуть давали мільярдний прибуток і забезпечували надходження до бюджету», – наголосив Щелкунов.

Нагадаємо, за даними Федерації роботодавців транспорту України, розблокування морських портів для всіх видів продукції стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Раніше ЗМІ написали, що проходження опалювального сезону значною мірою залежить від розблокування портів для всіх видів продукції, адже наразі Україна змушена завозити паливо-мастильні матеріали для ТЕС по суші, що робить кожну тонну вугілля вдвічі дорожчою.

Теги: бюджет вугілля Україна порт перевезення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зірка прикрашає меч «Батьківщини-матері»
На оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ (фото)
6 серпня, 15:30
Шольц не виконує обіцянок? Welt розкритикувало військову допомогу Німеччини для ЗСУ
Шольц не виконує обіцянок? Welt розкритикувало військову допомогу Німеччини для ЗСУ
5 серпня, 08:26
Україна розпочинає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності
Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
25 липня, 17:52
Росіяни тікають із Криму після підриву моста
Затор понад 10 км. Росіяни масово тікають із Криму (відео)
17 липня, 14:26
Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США
Глава Пентагона повідомив, коли Україна зможе вступити до НАТО
13 липня, 12:45
Передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16
12 липня, 12:06
Реджеп Таїп Ердоган і Джо Байден
Байден зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну та оборонні пріоритети
12 липня, 06:44
Володимир Зеленський: Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять – ми вже союзники
Зеленський виступив перед литовцями у Вільнюсі: повний текст (фото, відео)
11 липня, 19:39
Ердоган може переговорити у Литві з Байденом
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
10 липня, 11:10

Економіка

Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Поверніть 6,5 тис. грн! Стало відомо, чому уряд висунув вимогу до громадян, які отримали допомогу
Поверніть 6,5 тис. грн! Стало відомо, чому уряд висунув вимогу до громадян, які отримали допомогу
Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США
Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США
Польща заговорила про збільшення експорту українського зерна
Польща заговорила про збільшення експорту українського зерна
Керівник Рахункової палати: у схематозі з «Пакунком малюка» замішана структура ООН
Керівник Рахункової палати: у схематозі з «Пакунком малюка» замішана структура ООН
В АРМА передано 24 млн грн із рахунків поплічника російського олігарха Гінера
В АРМА передано 24 млн грн із рахунків поплічника російського олігарха Гінера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
92K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
33K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
19K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
18K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
13K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту