Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Військові та спецслужби проводять тренування з мінімізації наслідків терористичних атак
фото: Delfi

Уперше в навчаннях беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО

У Латвії стартували державні антитерористичні навчання з повним розгортанням сил. Мета навчань – перевірити готовність відповідальних служб до реагування та взаємодії в різних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Під час навчань Dinaburg 2025 представники відповідальних структур у максимально наближених до реальності умовах відпрацьовують заходи зі зниження наслідків терористичних атак і запобігання подальшим загрозам. Ці дії передбачені антитерористичним планом «Об'єкт», затвердженим урядом Латвії 7 вересня 2021 року. Згідно зі сценарієм, під час публічного заходу відбувається терористична атака, унаслідок якої є кілька постраждалих, а частина учасників захоплена в заручники.

Під час навчань спецслужби перевіряють навички фільтрації осіб на місці події, затримання терористів, звільнення заручників, проведення слідчих дій та виконання інших елементів антитерористичної операції. Цього року окремим елементом стане відпрацювання захисту та евакуації вищих державних посадових осіб в умовах терористичної загрози.

Уперше в навчаннях беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, а також вертольоти CH-146 Griffon Королівських військово-повітряних сил Канади. Як міжнародні спостерігачі присутні представники Польщі. У навчаннях залучені спецпідрозділи трьох латвійських структур: антитерористичний підрозділ Omega, спецпризначенці збройних сил Латвії та спецпризначенці Державної прикордонної охорони Sigma.

До слова, у Сімферополі окупаційна влада запровадила «антитерористичні навчання» у школах, які супроводжуються перевірками особистих речей учнів. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що такі заходи проводяться без попередження та пояснень.

Теги: Латвія військові навчання

