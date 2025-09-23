Латвія відновить болота на кордоні з РФ для посилення оборони

Міністерство оборони країни повідомило, що Латвія відновить болота, які можуть служити природними бар'єрами на кордоні з Росією і Білоруссю

Збройні сили Латвії підтримали ініціативу щодо відновлення боліт на кордоні з Росією, які слугуватимуть природною перешкодою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національних збройних сил.

Зазначається, що відродження деяких територій стане важливим внеском у зміцнення обороноздатності країни. Це передбачає відновлення боліт, водойм і лісів на ділянках, де раніше проводився видобуток торфу.

Військові зауважили, що таке рішення не лише посилить захист кордону, а й дозволить скоротити необхідні матеріально-технічні та кадрові ресурси. Пріоритет буде надано тим територіям видобутку торфу, де відновлення екосистем найбільше сприятиме будівництву «Балтійської лінії оборони». Більшість торфовищ Латвії розташовані на сході країни, в Латгалії та Верхній Земі, причому Латгальський регіон має найбільшу частку боліт щодо своєї площі.

Раніше на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю на заході Латвії виявили хвостову частину дрона. Попередня експертиза показала, що це уламок російського безпілотника типу «Гербера». Про це повідомили Збройні сили Латвії та міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X, передає «Главком».

«Сьогодні на пляж були знайдені уламки хвоста дрона. Група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС вирушає на місце для детального аналізу об’єкта», –йдеться у повідомленні ЗС Латвії.

Після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами.

Згодом стало відомо, що Латвія ухвалила рішення про закриття повітряного простору вздовж свого східного кордону. Обмеження на польоти поблизу державного кордону з Росією та Білоруссю діятимуть щонайменше до 18 вересня.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.