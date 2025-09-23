Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія відновить болота на кордоні з РФ для посилення оборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Латвія відновить болота на кордоні з РФ для посилення оборони
Латвія відгородиться від РФ болотами
фото: соціальні мережі

Міністерство оборони країни повідомило, що Латвія відновить болота, які можуть служити природними бар'єрами на кордоні з Росією і Білоруссю

Збройні сили Латвії підтримали ініціативу щодо відновлення боліт на кордоні з Росією, які слугуватимуть природною перешкодою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національних збройних сил.

Зазначається, що відродження деяких територій стане важливим внеском у зміцнення обороноздатності країни. Це передбачає відновлення боліт, водойм і лісів на ділянках, де раніше проводився видобуток торфу.

Військові зауважили, що таке рішення не лише посилить захист кордону, а й дозволить скоротити необхідні матеріально-технічні та кадрові ресурси. Пріоритет буде надано тим територіям видобутку торфу, де відновлення екосистем найбільше сприятиме будівництву «Балтійської лінії оборони». Більшість торфовищ Латвії розташовані на сході країни, в Латгалії та Верхній Земі, причому Латгальський регіон має найбільшу частку боліт щодо своєї площі.

Раніше на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю на заході Латвії виявили хвостову частину дрона. Попередня експертиза показала, що це уламок російського безпілотника типу «Гербера». Про це повідомили Збройні сили Латвії та міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X, передає «Главком».

«Сьогодні на пляж були знайдені уламки хвоста дрона. Група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС вирушає на місце для детального аналізу об’єкта», –йдеться у повідомленні ЗС Латвії.

Після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами. 

Згодом стало відомо, що Латвія ухвалила рішення про закриття повітряного простору вздовж свого східного кордону. Обмеження на польоти поблизу державного кордону з Росією та Білоруссю діятимуть щонайменше до 18 вересня. 

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Теги: Латвія кордон росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
18 вересня, 23:17
10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
15 вересня, 15:03
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
15 вересня, 11:45
Президент подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які нещодавно провели успішну операцію по Приморську
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
14 вересня, 19:59
За словами глави латвійського Міноборони, закриття повітряного простору спростить виявлення несанкціонованих об'єктів
Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ
11 вересня, 13:04
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
8 вересня, 16:29
Демілітаризована зона сама по собі не зупинить Путіна – нардеп Мережко
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
4 вересня, 08:21
В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
1 вересня, 14:10
Розвідка США вважає, що існує високий ризик початку воєн у п’яти регіонах світу, окрім Близького Сходу
Politico назвав країни, де можуть розгорітися збройні конфлікти у найближчі п'ять років
25 серпня, 23:28

Політика

Франція офіційно визнала державу Палестина
Франція офіційно визнала державу Палестина
Латвія відновить болота на кордоні з РФ для посилення оборони
Латвія відновить болота на кордоні з РФ для посилення оборони
Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка
Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду
Сікорський підтримав удари українськими дронами по Росії
Сікорський підтримав удари українськими дронами по Росії
США розкритикували РФ в ООН
США розкритикували РФ в ООН

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua