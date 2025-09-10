Головна Світ Політика
Атака дронів на Польщу. Президент Латвії зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака дронів на Польщу. Президент Латвії зробив заяву
Президент Латвії зробив заяву про атаку РФ на Польщу
Рінкевичс зазначив, що Національні збройні сили (НЗС) перебувають у стані підвищеної готовності

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BNN.

Рінкевичс підкреслив, що атака дронів на Польщу демонструє прямий вплив російської агресії на регіональну безпеку. На його думку, це серйозна ескалація, на яку польські збройні сили відреагували належним чином.

Рінкевичс зазначив, що Національні збройні сили (НЗС) перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки тривають військові навчання «Намейс» і очікуються російсько-білоруські маневри «Захід». Він заявив, що підвищена готовність НЗС залишатиметься в силі, доки триватимуть ці навчання.

За словами президента, для аналізу ситуації ведеться тісна співпраця з союзниками по НАТО. Він підкреслив, що робота з союзниками з метою зміцнення безпеки Латвії буде продовжена. Водночас Рінкевичс визнав, що подібні інциденти не можна повністю виключити в жодній прикордонній країні.

Президент Латвії зазначив, що Латвія підтримає Польщу, якщо вона звернеться з проханням про консультації відповідно до статті 4 НАТО, але рішення про запуск цього механізму має бути прийнято колективно всіма союзниками. Він закликав не робити передчасних прогнозів щодо наслідків подій у Польщі.

Президент наголосив, що цей інцидент є чітким сигналом про те, що країни повинні бути готовими до різних сценаріїв. «Кожна держава несе відповідальність за зміцнення власних можливостей», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Латвія Польща війна

