Politico назвав країни, де можуть розгорітися збройні конфлікти у найближчі п'ять років

Деякі зони у світі залишаються «гарячими точками», де навіть невеликий інцидент чи прорахунок може призвести до масштабного збройного протистояння

Американська розвідка вважає, що протягом найближчих п’яти років існує високий ризик початку воєн у п’яти регіонах світу, окрім Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Йдеться про протистояння між:

Індією та Пакистаном

Китаєм і Тайванем

Росією та країнами Балтії

Індією та Китаєм

Південною Кореєю та КНДР

Зазначається, що ці зони залишаються «гарячими точками», де навіть невеликий інцидент чи прорахунок може призвести до масштабного збройного протистояння з глобальними наслідками.

Індія – Пакистан

Суперечки тривають ще з 1947 року. Попри перемир’я з 2003-го, перестрілки на кордоні забирають життя щороку. Обидві країни мають по 170-180 ядерних боєзарядів. Експерти попереджають: у разі війни ескалація може піти блискавично, а ризик ядерного удару дуже високий. Утім, велика війна малоймовірна – Індія зосереджена на конкуренції з Китаєм, а Пакистан потерпає від внутрішньої нестабільності.

Китай – Тайвань

Пекін заявляє про намір «повернути» Тайвань, але дедалі більше його населення виступає проти об’єднання. Китай готує армію до можливого вторгнення до 2027 року, однак має проблеми з бойовим досвідом і корупцією. Війна була б надзвичайно складною, тож імовірніший сценарій – економічний і військовий тиск без прямого нападу.

Росія – Балтія

Литва, Латвія й Естонія є членами НАТО, тому напад Росії перевірив би дієвість статті 5 Альянсу. Кремль може використати гібридні методи – диверсії чи провокації. Однак армія РФ виснажена війною в Україні, що знижує ймовірність нового фронту.

Індія – Китай

Невизначений кордон у Гімалаях спричиняв сутички ще з 1962 року, останні – у 2020-му. Хоча ризики залишаються, обидві країни зацікавлені у збереженні стабільності, адже пріоритетом для них є економічне зростання.

Південна Корея – КНДР

Корейська війна так і не завершилась мирною угодою. Північна Корея володіє ядерною зброєю, а Сеул перебуває в зоні досяжності її артилерії. Проте Кім Чен Ин розуміє, що масштабна війна може знищити його режим, тому ризик повномасштабного конфлікту залишається низьким.

Раніше ми писали, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.